Популярную среди украинцев Шри-Ланку терроризируют масштабные наводнения: видео

В результате мощного паводка три человека погибли, а еще более пять тысяч местных остались без крыши над головой.

Популярную среди украинских туристов Шри-Ланку терроризируют масштабные наводнения. Вследствие непогоды три человека погибли, а еще более пять тысяч местных остались без крыши над головой.

Об этом 5 июня говорилось в выпуске ТСН 19:30.

На острове сейчас начался сезон дождей. Кадры, снятые с высоты птичьего полета, впечатляют. Целые поселки оказались затопленными после сильных ливней.

В частности, более пяти сотен домов разрушены водой. Затопило поля с рисом, поэтому под угрозой оказался урожай людей.

Заблокированы из-за наводнения и дороги. Сейчас спасатели также ищут двух человек, которые пропали без вести.

Как сообщалось, контейнеровоз "MV X-Press Pearl" с химикатами, который почти две недели горел у берегов Шри-Ланки, может спровоцировать экологическую катастрофу. Рыбный промысел от Панадуры до Негомбо прекращен, а в стране наблюдается "наибольшее загрязнение пляжей" в истории.

Новости мира: более 5 тысяч жителей Шри-Ланки остались без жилья из-за мощных наводнений

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