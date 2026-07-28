Популярные детские присыпки обвиняют в вызывании рака: производитель согласился выплатить истцам миллиарды долларов

Детская присыпка / © krymtatar.in.ua

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Компания Johnson & Johnson объявила о заключении соглашения, которое должно «урегулировать» около 76 тысяч исков в США. В своих обращениях в суды истцы утверждают, что детская присыпка с тальком и другие продукты компании стали причиной рака яичников.

Об этом 27 июля сообщило агентство Reuters.

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Предложенное урегулирование вступит в силу только после того, как его примут 95 % истцов в федеральных судах и судах штатов. Поэтому заявление компании еще не означает окончательного завершения дел.

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Johnson & Johnson рассчитывает выплатить 3 млрд долларов в 2027 году, а остальную сумму начнет выплачивать с 2028 года. Крис Сигер, адвокат примерно 2,5 тысячи клиентов по «тальковым» искам, заявил Reuters, что компания в конечном итоге может выплатить $7 млрд или более. По его словам, соглашение предусматривает конкретные суммы для исков, соответствующих условиям, но не ограничивает общую сумму выплат J&J.

J&J опровергает обвинения

Johnson & Johnson отрицает, что её продукция на основе талька вызывала рак. Компания называет иски необоснованными, а заключение соглашения объясняет желанием положить конец затянувшемуся спору.

Вице-президент Johnson & Johnson по судебным спорам Эрик Гаас объяснил позицию компании следующим образом:

«Хотя мы уверены, что компания в конечном итоге выиграла бы дальнейшие судебные процессы, как это было в подавляющем большинстве дел, рассмотренных до настоящего времени, это урегулирование позволяет оставить этот вопрос в прошлом и сосредоточиться на нашей миссии — разработке спасающих жизни лекарств и медицинских устройств».

Почему J&J пошла на сделку

Судебные иски в связи с продуктами, содержащими тальк, продолжаются уже более десятилетия. 22 июля федеральный судья выразил сомнение в способности отдельных истцов доказать, что именно тальк стал причиной их рака яичников. Это решение стало одним из непосредственных судебных прецедентов нового урегулирования, но не означает, что все иски были признаны необоснованными.

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До этого компания J&J трижды пыталась воспользоваться процедурами банкротства через дочернюю структуру, чтобы урегулировать дела. Все эти процедуры завершились отклонением, а рассмотрение исков в обычных судах возобновилось в марте 2025 года после перерыва продолжительностью более трех лет.

В конечном итоге компания прекратила продажи детской присыпки на основе талька в США ещё в 2020 году и заменила её продуктом на основе кукурузного крахмала. В 2022 году J&J объявила о переходе на такой состав во всех странах мира.

Отметим, что в Великобритании также продолжается отдельное судебное разбирательство по делу о детской присыпке Johnson & Johnson, в котором участвуют более 3 тысяч истцов.

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