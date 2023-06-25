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Популярный аттракцион разогнался до большой скорости и сорвался: погибла женщина, много пострадавших

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1925
Время на прочтение
2 мин
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Популярный аттракцион разогнался до большой скорости и сорвался: погибла женщина, много пострадавших

Из-за неисправного аттракциона погибла женщина. / Фото: pixabay.com

Полиция расследует инцидент.

В Швеции, в Стокгольме, 25 июня популярный аттракцион американские горки разогнался до 90 км/ч и частично сошел с рельсов. На месте трагедии погибла 35-летняя женщина, еще 7 человек, среди которых есть дети, пострадали.

Об этом пишет издание Expressen.

Ужасный инцидент произошел на американских горках Jetline в парке развлечений Grona Lund в Стокгольме.

В парк прибыли кареты скорой помощи, пожарные машины и санитарный самолет, а полиция сообщила, что проводит расследование. На кадрах видно, как медики несут носилки через парк развлечений, чтобы помочь пострадавшим.

Медики спасали пострадавших из-за аварии на аттракционе / © скриншот с видео
Медики спасали пострадавших из-за аварии на аттракционе / Фото: скриншот с видео

Полиция Стокгольма подтвердила, что семь человек, среди которых были дети и взрослые, находятся в больнице.

35-летняя женщина погибла после того, как вагон, в котором находились 14 человек, сошел с рельсов. Три человека получили серьезные ранения, а трое детей были доставлены в больницу с незначительными травмами.

Свидетели произошедшего говорят, что их детей очень испугал инцидент. В парке развлечений сообщили, что устанавливают причины инцидента. Также за дело взялась полиция.

Напомним, 12-летняя австралийка была вынуждена прыгнуть с неисправного высокоскоростного аттракциона после того, как ее ремень безопасности не сработал.

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Дата публикации
Просмотры
1925
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