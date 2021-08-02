Популярный блогер разбился при записи экстремального видео в горах

22-летний датчанин Альберт Дирлунд сорвался с 200-метровой селе в итальянских Альпах.

Трагедия произошла во время пешего похода с друзьями, когда блогер записывал ролик на горе Сечеда в Доломитовых Альпах. Об этом сообщила изданию Ekstra Bladet мать погибшего.

Туристический маршрут, которым отправился популярный блоггер, пролегал через известняковый горный массив, известный своими отвесными обрывами и острыми скалами. Во время записи экстремального видео он опрометчиво шагнул и сорвался с горы, пролетев 190 метров.

На гору вызвали спасательный вертолет, но Альберт Дирдлунд был уже мертвым.

На своем канале YouTube блогер имел 175 тысяч подписчиков, а также более 230 тысяч подписчиков в Instagram. Он стал популярным как автор музыкальных видео и комедийных зарисовок.

Согласно информации на его профиле на YouTube, Альберт Дирдлунд впервые присоединился к платформе в 2016 году. С тех пор он собрал более 90 миллионов просмотров, причем три видео на его канале посмотрели более 5 миллионов раз.

Очень эмоционально отреагировала на смерть Альберта Дирдлунда его близкая подруга Мария Андерсен. "У нас были общие планы. Наше с ним общее прекрасное будущее только началось, а потом его в один миг не стало. Надеюсь, он слышит меня, когда я каждую ночь закрываю глаза и говорю ему, что люблю его", — написала она в Instagram .

Напомним, ранее в грузинских горах во время спуска погиб украинский альпинист. Восхождение проходило в рамках учебно-тренировочных сборов.

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