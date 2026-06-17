Популярный европейский курорт ушел под воду: людей смывает, они кричат о помощи

Наводнения / © pexels.com

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Известный курортный город Хаэн, Испания, накрыл мощный шторм с сильными ливнями. Улицы в считанные секунды превратились в реки, а потоки воды сбивали пешеходов на ходу, автомобили затопило.

Об этом пишет The Mirror.

На кадрах, обнародованных в Сети, видно, как каскады воды просто смывают прохожих но улицах. Слышно, как они кричат о помощи, потому что не могут подняться из-за сильного ливня.

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Из-за бедствия местные власти объявили в городе предчрезвычайное положение и предупредили об угрозе сильных штормов и наводнений. Местные службы работали всю ночь, чтобы устранить последствия непогоды. К счастью, никто не пострадал.

По информации синоптиков, шторм обрушился на курортный город в 20:00 и длился около 20 минут. Он был настолько мощным, что повлек за собой значительные последствия в городе и близлежащих районах.

Полиция и пожарные получили 110 вызовов из-за затопления гаражей и подвалов, а на нескольких улицах пропала электроэнергия.

На Европу надвигается аномальная жара

По последним прогнозам метеорологов, Европу охватит экстремальная жара. В некоторых странах ожидается до +43 градусов Цельсия. Среди самых жарких регионов будут Португалия, Испания, Франция, а также Италия.

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Украину адские волны жары минуют. В большинстве регионов предполагается до +28. Такой прогноз погоды был озвучен на 19–21 июня.

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