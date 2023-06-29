Популярный подсластитель объявят возможным канцерогеном: присутствует в жвачке и газированных напитках

Крупные компании по производству напитков и продуктов питания используют этот ингредиент в течение десятилетий.

Один из самых распространенных искусственных подсластителей в мире в июле будет объявлен ВОЗ веществом с возможным канцерогенным риском.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Международное агентство по исследованию рака (IARC), являющееся подразделением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), провело исследование безопасности аспартама — подсластителя, который используется, в частности, в диетических газированных напитках Coca-Cola и жевательных резинках Mars Extra.

Агентство готовится классифицировать подсластитель как "возможно канцерогенный". Это предполагает, что доказательства связи аспартама с раком, но они ограничены. IARC имеет две другие, более серьезные категории, по которым он может классифицировать продукты: "вероятно канцерогенные" и "канцерогенные".

В то же время, IARC в своем заключении не учитывает количество продукта, который человек может безопасно потреблять. Этот совет для отдельных лиц поступает от отдельного экспертного комитета ВОЗ по пищевым добавкам, известному как JECFA. Свое заключение это подразделение объявит в тот же день, когда IARC обнародует свое решение – 14 июля.

Ранее подобные решения IARC относительно различных веществ вызывали беспокойство среди потребителей по поводу их использования и приводили к судебным искам, которые заставляли производителей изменять рецепты и использовать альтернативные ингредиенты.

Аспартам широко используется с 1980-х годов в качестве искусственного подсластителя в газированных напитках без сахара, жевательной резинке, сухих завтраках и даже средствах от кашля. JECFA определил, что аспартам безопасен для употребления в определенных суточных пределах. Крупные компании по производству напитков и продуктов питания используют его в течение десятилетий.

Напомним, ранее ученые пришли к выводу, что ультрапереработанные продукты можно смело ставить в один ряд с наркотиками и сигаретами. Они наносят вред организму и вызывают зависимость.

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