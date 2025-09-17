Популярный рэпер из США посвятил клип убитой украинской беженке Заруцкой (видео)

Рэпер DaBaby и украинская беженка Ирина Заруцкая

Реклама

Популярный американский рэпер DaBaby (настоящее имя — Джонатан Линдейл Кирк) презентовал новый клип на композицию Save Me («Спаси меня»), который посвятил украинской беженке Ирине Заруцкой, жестоко убитой в США.

Клип вышел на YouTube-канале рэпера и сразу привлек внимание зрителей.

Артист решил воссоздать в видео обстоятельства трагического события, всколыхнувшего украинскую общину за океаном. В первых кадрах кратко рассказывается история Ирины — молодой женщины, которая в один обычный день стала жертвой случайного нападения.

Реклама

Лента переносит зрителя в салон трамвая, где и развернулась драма. Авторы видео стремились максимально точно воссоздать атмосферу того дня. Для съемок они подобрали актеров, похожих на очевидцев, жертву и нападающего. Благодаря этому клип имеет документально достоверный вид и одновременно является эмоционально сильным. Однако финал видеоработы сознательно отличается от реальных событий.

В решающий момент, когда нападающий готовится к преступлению, в сюжет вмешивается сам DaBaby. В видео он сидит рядом с девушкой, хватает злоумышленника за руку и останавливает его. Далее рэпер силой выводит мужчину из трамвая и передает его полиции. Такое изменение концовки превращает трагедию в историю спасения, что одновременно является символическим актом — жестом памяти и поддержки.

В завершение клипа появляется текст с информацией, как можно помочь родным Заруцкой. Таким образом видео становится не только художественным произведением, но и призывом к солидарности и сочувствию.

Напомним, что 22 августа в Шарлотте, на станции легкорельсового транспорта, была убита украинка Ирина Заруцкая, которая приехала в США в поисках спасения от войны. По данным полиции, преступление совершил Декарлос Браун-младший, которого задержали непосредственно на месте происшествия.

Реклама

Криминальная история Брауна длится с 2007 года и включает вооруженные ограбления и нападения. Его собственная мать признала, что система правосудия не справилась, позволив мужчине, страдающему шизофренией, оставаться на свободе.

Сам Браун во время общения с сестрой заявил, что ответственность за убийство украинки лежит не на нем, а на «правительстве». Он объяснял свой поступоктем, что якобы Заруцкая «читала его мысли».