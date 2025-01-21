Популярный рэпер приговорен к смертной казни – фото, подробности

В 2018 году исполнитель сбежал из Ирана в Стамбул, но впоследствии был возвращен турецкой полицией.

Иранского певца и рэпера Tataloo приговорили к смертной казни после того, как суд признал его виновным в богохульстве.

Об этом сообщает Guardian.

Tataloo – настоящее имя Амир Хоссейн Магсудлу – хип-хоп исполнитель, отличающийся большим количеством татуировок на всем лице и теле.

Верховный суд принял возражение прокурора против предыдущего пятилетнего тюремного заключения Магсудлу за преступления, в частности, богохульство. После побега из Ирана в Стамбул в 2018 году 37-летний рэпер был передан турецкой полицией властям своей страны в декабре в 2023-м.

Андеграундный певец также был приговорен к 10 годам за пропаганду "проституции" и обвинен в распространении "пропаганды" против Исламской Республики, а также в публикации "непристойного контента".

Приговор не окончательный и может быть обжалован.

Рэпер Tataloo / Фото: instagram.com/amotataloo_org

Артист выпустил свой дебютный альбом в 2011 году, а в 2021-м стал первым иранским музыкантом, сотрудничавшим с гигантским музыкальным конгломератом Universal Music Group.

В течение своей карьеры он использовался консервативными иранскими политиками в попытке достучаться до молодой либеральной аудитории. В 2017 году он даже инсценировал неудобное интервью с Эбрагимом Раиси, который впоследствии погибнет в аварии вертолета. В 2015 году певец выпустил трек в поддержку ядерной программы страны.

Рэпер Tataloo / Фото: instagram.com/amotataloo_org

Иран известен как одна из мировых столиц казней, где в 2023 году было убито более 850 человек. Кульминацией пасмурного года стал особенно кровавый 10-дневный период, когда, по сообщениям, каждые шесть часов режим страны убивал в среднем одного человека. Amnesty International описала "ужасную" эскалацию применения смертной казни против меньшинства белуджей, причем большинство приговоров были связаны с наркотиками.

Напомним, женщин в Иране могут приговорить к смертной казни за нарушение "законов морали". Новые законы пропагандируют "культуру целомудрия и хиджаба".

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