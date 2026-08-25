Попытка атаки в аэропорту Лейпцига: обнаружен еще один дрон со взрывчаткой

Аэропорт / © Associated Press

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В неудачной атаке на украинский грузовой самолет в аэропорту Лейпцига, по всей вероятности, было задействовано больше беспилотников, чем считалось изначально. Следователи обнаружили еще один дрон с остатками взрывчатого вещества.

Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

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Вероятной целью атаки в начале августа стал украинский транспортный самолет Антонов, который использовался для перевозки вооружения в Украину. Один из дронов нашли прямо возле самолета. Беспилотник был начинен взрывчаткой, однако детонатор, по всей видимости, не сработал, что позволило избежать серьезной катастрофы.

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Расследованием занимаются сотрудники Федерального управления криминальной полиции Германии (BKA) по поручению генерального прокурора Йенса Роммеля. Следователи пытаются установить, как именно планировалась атака и кто за ней стоит. Пока они рассматривают версию о возможной причастности России.

По данным журналистов, по делу фигурируют не менее трех дронов. Первый обнаружили в аэропорту, второй, вероятно, столкнулся с грузовым самолетом DHL, а третий обнаружили 14 августа на поле в Кабельскетали — недалеко от западной части аэропорта.

При осмотре третьего беспилотника криминалисты обнаружили остатки вещества, которое, по предварительной оценке, может быть примерно 50 г гексогена. Взрывчатка не сдетонировала. Теперь эксперты пытаются выяснить причину неисправности и определить, какую роль этот дрон должен сыграть в атаке.

Столкновение с самолетом DHL

События 4 августа разворачивались в течение считанных минут. Первый дрон был замечен в 23:42 возле украинского грузового самолета. Приблизительно через 20 минут другой беспилотник, предположительно, столкнулся с самолетом DHL.

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Из-за закрытия аэропорта экипаж грузового самолета был вынужден прервать посадку. Во время полета на высоте около 300-400 метров пилоты, по данным расследования, увидели небольшой объект примерно за несколько секунд до столкновения. Его размер оценивали примерно в 30 сантиметров. Анализ радарных данных также якобы подтвердил наличие небольшого летающего объекта.

Самолет перенаправили в Ганновер. Там следователи осмотрели воздушное судно и опросили экипаж. На хвостовой части обнаружили повреждения, которые могли возникнуть в результате столкновения с дроном. Версию об ударе птицы правоохранители, по сообщениям, отвергли.

Сам беспилотник или его обломки пока не обнаружили. Не исключено, что после столкновения дрон попал в двигатель и был полностью разрушен.

Новые находки следователей

Кроме следов ДНК, обнаруженных на одном из дронов, правоохранители обнаружили еще одну потенциальную зацепку в районе Курсдорфа к северу от аэропорта. На дереве была закреплена антенна, рядом лежали электронные компоненты. В нескольких метрах от них следователи заметили обгоревший участок с металлическими деталями.

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Очевидцы сообщали о громком взрыве около 19:20 в день атаки. Пока неизвестно, что именно взорвалось. Правоохранители также проверяют, произошел ли взрыв случайно, или кто-то намеренно пытался уничтожить возможные доказательства.

Еще одну находку сделали 11 августа во время обысков вблизи аэропорта. Полиция обнаружила компоненты беспилотника, в том числе двигатель и ротор.

Теперь следствие должно ответить на ряд вопросов: был ли задействован еще один, четвертый дрон, какую функцию он выполнял и сколько беспилотников было оснащено взрывчаткой. Расследование продолжается.

Ранее российские власти отреагировали на инцидент со дроном со взрывчаткой у украинского самолета в аэропорту Лейпцига , назвав его «провокацией». В Москве заявили, что событие якобы может быть выгодно Украине, однако никаких доказательств этого не предоставили. В то же время, американская разведка связывает дрон с российским правительством, а немецкие следователи продолжают устанавливать организаторов атаки.

Напомним, американская разведка считает, что за дроном со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг-Галле может стоять Россия. По данным WSJ, инцидент рассматривают на фоне оценок возможных попыток Москвы проверить готовность НАТО к реагированию. Официально ответственных за запуск дрона Германия пока не установила.

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