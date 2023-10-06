Попытка госпереворота в Судане: в ГУР подтвердили участие в операциях украинских спезназовцов (видео)

Спезназовцыпроводили операции против ЧВК "Вагнер".
В Главном управлении разведки подтвердили, что спезназовцы проводили операции в Судан и против российского ЧВК "Вагнер" и его местных союзников.
Об этом пишет "Бабель" со ссылаясь на источники в разведывательных кругах.
Как рассказали представители разведки, с помощью наемников из РФ местные "Сил быстрого реагирования" (RSF) в апреле попытались устроить госпереворот.
"Украинские спецназовцы действительно проводили операции в Судане против российского "Вагнера" и их местных союзников из "Сил быстрого реагирования" (RSF), которые в апреле попытались устроить госпереворот", – говорится в сообщении.
Ранее об атаках украинских спецслужб на силы RSF вблизи городов Шамбат и Хартум в сентябре ранее распространило издание CNN.
Западные журналисты указывали на одно из доказательств причастности Украины к этим атакам использование FPV-дронов "в украинском стиле".
Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал информацию издания CNN о якобы причастности украинских спецслужб к атакам дронами в Судане.
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