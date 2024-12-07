Попытка импичмента президенту Южной Кореи провалилась: оппозиция сделала заявление

Голосование по импичменту президента Южной Кореи Юн Сок Йоля провалилось. Процедура была сорвана, так как правящая партия покинула зал еще до голосования, фактически бойкотировав его.

Об этом пишет Reuters.

Это означало, что проголосовало всего 195 депутатов, что ниже порога в 200 голосов, необходимого для признания голосования действительным.

Издание отмечает, что когда депутаты правящей партии выходили из зала, члены оппозиции кричали им вслед "Коллаборационисты!"

Люди, собравшиеся в это время возле здания парламента, призывали к роспуску правящей партии, скандируя "импичмент!"

Лидер оппозиционной Демократической партии Пак Чхан Дэ заявил, что оппозиция будет инициировать процедуру импичмента каждую субботу, пока не добьется его.

Представитель правящей "Партии народной власти" ​​Шин Дон Уком огласил официальное заявление партии.

"То, что беспрецедентный импичмент президента восемь лет назад оставил после себя в истории конституционного правления, — это крайний раскол и хаос в Республике Корея. Этот шрам все еще глубоко укоренился в нашем обществе. Но мы не можем повторить трагедию паралича государственного управления и приостановки конституционного правления посредством импичмента президента", – говорится в документе.

Партия пообещала подготовить план активного политического урегулирования, чтобы свести к минимуму путаницу в государственных делах.

"Мы быстро разрешим этот кризис более упорядоченным и ответственным образом, чем импичмент", – подчеркнул Шин Дон Уком.

Напомним, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль извинился за введение военного положения. Он заявил, что "искренне сожалеет" о том, что вызвал обеспокоенность общественности.

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