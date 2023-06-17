Попытка остановить арест Путина: в ОП назвали настоящую цель визита в Киев африканских лидеров

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что визит в Киев африканских лидеров был призван прежде всего помешать аресту президента государства-агрессора Владимира Путина, ордер на который выдал Международный уголовный суд в Гааге.

Такое мнение он высказал в разговоре с российской оппозиционной журналисткой и писательницей Юлией Латыниной, которая в последние годы живет за границей.

Подоляк отметил, что мирный план Африканского Союза по украинско-российской войне "включает некоторые опции, касающиеся, например, вывода российских войск", но не они являются главными.

"Там есть один пункт, который их волнует и ради которого, мне кажется, они и приехали: "а давайте одним из пунктов сделаем остановку действия ордера МУС, выданного на арест Путина, и это будет символизировать доверие, и затем перейдем к следующим пунктам". Конечно, все остальные пункты мало кого интересуют”, – предположил советник главы ОП.

Ранее сообщалось, что из-за возможного визита президента РФ Владимира Путина в Южно-Африканскую Республику на саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) в этой стране планируют изменить законодательство. Изменения должны позволить этой африканской стране самостоятельно решать, арестовывать ли людей, разыскиваемых Международным уголовным судом (МУС).

Как известно, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина за военное преступление – депортацию украинских детей в Россию. Теперь кремлевский диктатор рискует быть арестованным, если посетит одно из 123 государств мира, среди которых — Южно-Африканская Республика.

Напомним, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса назвал 10 основных пунктов мирного плана Африканского Союза по поводу украинско-российской войны.

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