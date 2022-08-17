"Попытка отбелить или разделить на плохих и добрых россиян": Польша резко раскритиковала Шольца

Польские дипломаты подвергли критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что он не поддерживает запрет въезда гражданам России в страны Евросоюза.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач отмечает, что немецкий канцлер не хочет замечать, что россияне поддерживают агрессивную политику своего президента Владимира Путина.

Об этом польский дипломат сказал в эфире TVP1.

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"До него не дошли, или он не читал все те сообщения об огромной поддержке политики Владимира Путина среди простых россиян, может, он не видел все видео, на которых люди собираются в букву Z. Это, очевидно, попытка в определенном смысле отбелить или разделить, что есть хорошие россияне и плохой царь", – считает он.

Заместитель министра иностранных дел Польши уверен, что страны-члены ЕС должны единогласно ввести цельные визовые санкции для россиян.

Напомним, во время встречи с лидерами скандинавских стран Шольц заявил, что он не поддерживает идею запретить въезд гражданам России в страны Европейского Союза. Канцлер Германии сказал, что кто-то убегает от режима Путина.

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