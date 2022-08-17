"Попытка отбелить или разделить на плохих и добрых россиян": Польша резко раскритиковала Шольца

Польские дипломаты подвергли критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что он не поддерживает запрет въезда гражданам России в страны Евросоюза.
Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач отмечает, что немецкий канцлер не хочет замечать, что россияне поддерживают агрессивную политику своего президента Владимира Путина.
Об этом польский дипломат сказал в эфире TVP1.
"До него не дошли, или он не читал все те сообщения об огромной поддержке политики Владимира Путина среди простых россиян, может, он не видел все видео, на которых люди собираются в букву Z. Это, очевидно, попытка в определенном смысле отбелить или разделить, что есть хорошие россияне и плохой царь", – считает он.
Заместитель министра иностранных дел Польши уверен, что страны-члены ЕС должны единогласно ввести цельные визовые санкции для россиян.
Напомним, во время встречи с лидерами скандинавских стран Шольц заявил, что он не поддерживает идею запретить въезд гражданам России в страны Европейского Союза. Канцлер Германии сказал, что кто-то убегает от режима Путина.
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