Попытка Путина аннексировать территории Украины: как реагирует мир на решение президента России

Ряд цивилизованных стран осудили Путина за попытку аннексии и начали вводить санкции.

После подписания президентом России Владимиром Путиным документов о присоединении к РФ оккупированных территорий Украины ряд стран произнесли свое осуждение этого решения и свое несогласие.

ТСН.ua собрал реакцию мировых лидеров на попытку аннексии части Украины.

ОБСЕ

Так, в ОБСЕ осудила попытку аннексии украинских территорий Путиным. Об этом заявили действующий глава ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау и еще ряд чиновников.

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"Незаконная аннексия суверенной украинской территории, о которой сегодня заявил президент России Владимир Путин, неприемлема. Он разрушает принцип территориальной целостности, лежащий в основе основополагающих принципов ОБСЕ и международного порядка", — заявили в организации и призвали РФ вывести все войска из Украины.

США

Не заставили себя ждать с реакцией и в США. Там были введены санкции против России почти сразу после выступления Путина.

Так, под новые американские санкции попали 14 человек из военно-промышленного комплекса РФ, два лидера центробанка страны, члены семей чиновников и 278 членов законодательного органа "за содействие фиктивным референдумам России и попытке аннексии суверенной украинской территории".

В свою очередь президент США Джо Байден резко осудил российскую "мошенническую" попытку аннексии.

"Россия нарушает международное право, попирает Устав Организации Объединенных Наций и повсюду демонстрирует свое пренебрежение к мирным нациям", – сказал Байден, добавив, что эти действия "не обладают легитимностью".

Он подчеркнул, что США будут продолжать "всегда уважать международно признанные границы Украины".

Польша

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его государство продолжит поддерживать Украину в войне против РФ и подчеркнул, что попытка аннексии украинских территорий – это свидетельство того, что компромисс с Россией невозможен.

"Сегодняшнее отчаянное и жалкое действие Кремля – это поражение тех, кто наивно верил в компромисс с Россией", – подчеркнул Дуда.

Великобритания

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что цивилизованный мир не позволит России колонизировать Украину и никогда не признает фейковые референдумы, а будет поддерживать ВСУ в войне против оккупантов.

"Владимир Путин, ваша речь — это мошенничество и позор", — написал политик.

Евросоюз

Все 27 стран Евросоюза решительно подвергли критике РФ за попытку аннексии территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

"Мы никогда не признаем эту незаконную аннексию. Эти решения недействительны и не могут иметь никакой юридической силы. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск — это Украина", — говорится в заявлении.

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В Брюсселе заявили о непоколебимой финансовой и военной поддержке для Украины и анонсировали новые санкции против РФ.

Кроме того, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "провозглашенная Путиным незаконная аннексия ничего не изменит.

"Все территории, незаконно оккупированные российскими захватчиками, являются украинской землей и всегда будут частью этого суверенного государства", – говорится в заявлении.

Канада

Канада ввела новые санкции против России из-за проведения "референдумов" в Украине. Под ограничения попали представители детей российских политиков и представителей оккупационных "администраций". Всего в санкционный список внесены 43 фамилии.

Литва

РФ похоронила надежду на мирное урегулирование, все более отчаянный режим Путина пересек еще одну красную линию, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Объявленное решение об аннексии Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей Украины является незаконным и ничтожным", – говорится в заявлении Науседы.

Напомним, 30 сентября президент России Владимир Путин подписал так называемые документы о "присоединении" украинских оккупированных территорий к РФ.

Вскоре после этого президент Украины Владимир Зеленский объявил, что государство подает заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

Зеленский срочно обратился к украинцам из-за заявления Путина

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