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Попытка РФ провалилась: Китай впервые проголосовал за резолюцию ООН, в которой Россию назвали агрессором

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
642
Время на прочтение
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Попытка РФ провалилась: Китай впервые проголосовал за резолюцию ООН, в которой Россию назвали агрессором

Китай проголосовал за резолюцию ООН, в которой Россию назвали страной-агрессорой. / Фото: Associated Press

В общей сложности резолюцию поддержали 122 страны.

Китай проголосовал за резолюцию ООН, в которой Россию назвали страной-агрессором. Событие прокомментировал постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Сергей Кислица, отметив, что попытка РФ снять упоминание агрессии в отношении Украины провалилась.

Об этом Кислица написал в Twitter.

"Генасамблея 122 голосами "за" и 5 голосами "против" приняла резолюцию о сотрудничестве ООН и Совета Европы. Попытка РФ снять упоминание об агрессии в отношении Украины провалилась", — написал он.

В общей сложности резолюцию поддержали 122 страны, среди которых и те, которые считают дружественными России, например, Казахстан и Армения, Индия и Бразилия.

Ранее писали о 4 ключевых странах, стремящихся избежать усиления противостояния между США, РФ и КНР. Речь идет именно об Индии, Бразилии, Пакистане и Египте.

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Дата публикации
Просмотры
642
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