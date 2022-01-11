"Попытка сбежать": в Кремле отреагировали на выезд из России писателя-сатирика Шендеровича

В РФ Шендерович был признан СМИ-иноагентом.

В Кремле считают, что писатель-сатирик Виктор Шендерович уехал из страны, чтобы уклониться от рассмотрения в судах уголовного дела, которое против него могут возбудить.

Об этом сказал спикер российского президента Дмитрий Песков.

"Это (отъезд Шендеровича – Ред.) не может быть результатом объявления иностранным агентом. Наименование "иностранный агент" не ограничивает ни в правах, ни в возможности осуществлять деятельность. То есть – ни в чем. Поэтому это не может быть связано с этим", — убежден Песков.

Причиной отъезда считают дело, которое светит ему по заявлению "кремлевского повара" Пригожина". В декабре 2021-го писатель заявил о судимости ресторатора Евгения Пригожина. Именно по этому он подал иск о клевете, которая умерла обернуться пятью годами лишение свободы.

"Видимо, это просто попытка убежать от рассмотрения в суде от претензий его оппонентов. И это ни к каким статусам никакого отношения не имеет", — заявил представитель Кремля.

Как сообщалось, Минюст РФ 30 декабря признал Шендеровича и еще семь человек СМИ-иноагентом. В ночь на 11 января Шендерович сообщил, что решил уехать из России, потому что в отношении него может быть возбуждено уголовное дело по заявлению Пригожина.

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