Попытка спровоцировать Варшаву — генерал Польши о неизвестном объекте в воздушном пространстве страны

Россияне не оставляют попыток совершать провокации, чтобы дестабилизировать или спровоцировать и польскую сторону.

Генерал польской армии Роман Полько предполагает, что нарушение воздушного пространства Польши во время массированного обстрела Украины 29 декабря было умышленным со стороны РФ.

Об этом пишет Niezależna.

Как объяснил Полько, оперативное командование Вооруженных сил Польши требует больше времени, чтобы проанализировать траекторию полета этого неизвестного объекта, найти или идентифицировать остатки. В то же время Варшава отдает себе отчет в том, что в Украине сейчас идет война и польскую границу может пересечь любая ракета.

Он отметил, что Украина якобы использует некоторые устаревшие системы противовоздушной обороны, которые также могут сбиться с курса. В то же время он предполагает, что российские террористы могут намеренно проводить операции или обстрелы у украинско-польской границы, поскольку там не находится никаких группировок войск.

"Интенсивных боевых действий нет. Это, безусловно, провокационные действия, чтобы дестабилизировать или спровоцировать и польскую сторону. Это показательно", – подчеркнул генерал польской армии.

Напомним, в воздушное пространство Польши со стороны Украины во время массированного обстрела россиян 29 декабря вошел неопознанный воздушный объект. За ним наблюдали силы ПВО вплоть до потери сигнала.

После этого польский президент Анджей Дуда созвал срочное совещание с военными.

В украинских Воздушных силах прокомментировали инцидент. По словам спикера ПС Юрия Игната, зафиксированный в воздушном пространстве Польши непознанный объект является еще одним сигналом для необходимости усилением оборонных средств Украины.

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