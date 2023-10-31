Попытка срыва выступления Блинкена в Конгрессе США по помощи Украине и Израилю: подробности инцидента

Выступление в Конгрессе госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, аргументировавшего необходимость продления помощи Украине и Израилю, пытались сорвать пропалестинские активисты. Он вместе с министром обороны Ллойдом Остином намеревались убедить конгрессменов и сенаторов голосовать за объединенный пакет более чем в 105 миллиардов, о которых просит администрация Байдена.

Об этом идет речь в сюжете собственного корреспондента ТСН в США Ольги Кошеленко.

Блинкен был невозмутим

Отмечается, что выступление пытались сорвать пропалестинские активисты, выступавшие исключительно против помощи Израилю. Они сидели в зале, и когда начал выступать госсекретарь Блинкен, начали вставать – примерно 1 человек в минуту – и выкрикивать лозунги, призывающие "прекратить геноцид в Палестине, немедленно ввести режим прекращения огня и не убивать палестинских детей". И поскольку вставали они по одному, то выступление постоянно прерывалось, заходили правоохранители и выводили кричавшего. Остальных протестующих можно было узнать по тому, что ладони у них были окрашены в красный цвет, что было намеком на кровь. Но их не трогали, пока они не начинали шуметь.

Следует отметить, что секретарь Блинкен был совершенно невозмутим и начинал с того места, где его перебили.

Единства по помощи пока нет

Если к Украине у этих протестующих никаких претензий нет, то в самом Конгрессе ситуация противоположная. Израильская помощь имеет большую поддержку. Спикер Джонсон заявил, что хочет отделить украинскую помощь от остального пакета. И Блинкен с Остином приходили аргументировать, что это связанные дела, потому что:

от них обоих зависит национальная безопасность США;

ХАМАС и путинский режим преследуют схожие цели – стереть с карты демократических соседей;

победа тиранов и террористов дорого будет стоить в общем итоге всему миру и, прежде всего, усилит американских врагов.

"Когда мы отрезали традиционные для России линии поставок для ее военных, она все чаще обращается к Ирану за помощью. Москва же поставляет Ирану все более передовые военные технологии, представляющие угрозу безопасности Израиля. Если позволить России победить при поддержке Ирана, это просто придаст смелости как Москве, так и Ирану", – сказал Блинкен.

Среди республиканцев нет единства относительно того, как этот пакет выносить на голосование – вместе или разделенным.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена обвинила республиканцев из Палаты представителей в политизации интересов нацбезопасности. Это произошло после того, как они предложили отдельный законопроект с помощью Израилю без Украины за счет ассигнований Налоговой службы США.

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