Попытка угона Мадуро: детали провала секретной операции США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро / © Associated Press

Реклама

Опытный федеральный агент США вел тайную операцию по вербовке личного пилота президента Венесуэлы Николаса Мадуро , уговаривая того предать своего босса за огромное вознаграждение. Пилоту, генерал-полковнику ВВС Венесуэлы Битнеру Вильегасу, предлагали стать «очень богатым человеком» и «героем Венесуэлы» в обмен на изменение маршрута президентского самолета к месту, где американские власти могли бы арестовать Мадуро, которому предъявлены обвинения в наркотрафике.

Об этом пишет AP News со ссылкой на трех нынешних и бывших чиновников США и аутентифицированные текстовые сообщения между агентом и пилотом.

Секретная встреча и безумные предложения

Сюжет, больше напоминающий шпионский триллер времен Холодной войны, начался в апреле 2024 года, когда агент Департамента внутренней безопасности (DHS) Эдвин Лопес получил информацию о двух президентских самолетах, которые находились на ремонте в Доминиканской Республике. Лопес, специализировавшийся на раскрытии транснациональных преступных сетей, быстро сообразил: а что, если убедить пилота доставить Мадуро прямо в руки США?

Реклама

Агент Лопес, заручившись разрешением руководства, встретился с Вильегасом в аэропорту Санто-Доминго. Сначала разговор велся вокруг невинных тем, но затем Лопес перешел к существу: в обмен на тайную перевозку Мадуро американским властям, пилот «станет очень богатым и любимым миллионами соотечественников». Место встречи он мог выбрать сам: Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико или даже военная база США на Гуантанамо.

Вильегас, бывший полковник ВВС и член элитной президентской гвардии, ушел со встречи нерешительным, но оставил Лопесу свой номер мобильного телефона, что расценивалось как знак потенциальной заинтересованности.

Наращивание давления и вознаграждение в $50 миллионов

В течение следующих 16 месяцев, даже после ухода на пенсию в июле, Эдвин Лопес продолжал настаивать, общаясь с пилотом через зашифрованные мессенджеры. Агент пытался использовать тот факт, что США удвоили вознаграждение за задержание Мадуро по обвинению в наркотрафике до 50 миллионов долларов .

Лопес направил Вильегасу текстовое сообщение: «Я все еще жду твоего ответа», добавив ссылку на пресрелиз о повышении вознаграждения. Бывший агент, которого член оппозиции описал как «одержимого идеей привлечения Мадуро к ответственности», даже отправил еще одно сообщение, призывая пилота:

Реклама

Несмотря на постоянное давление и соблазн деньгами, Вильегас не ответил. Когда Лопес в последний раз попытался связаться с ним, пилот решительно отказал, назвав Лопеса «трусом» и заявив: «Мы, венесуэльцы, изготовлены из другого теста. Последнее, чем мы являемся, это предатели». Вскоре после этого он заблокировал номер агента.

Политический резонанс

Поняв, что завербовать пилота не удалось, Лопес и другие члены антимадуровского движения решили попытаться расшатать самого президента. Бывший высокопоставленный чиновник по вопросам национальной безопасности США, Маршалл Биллингсли, публично поздравил Вильегаса с днем рождения в сети X, добавив две фотографии, одна из которых была той же, которую Лопес ранее присылал пилоту.

Это сообщение, увиденное почти 3 миллионами человек, вызвало настоящий переполох в венесуэльских социальных сетях, заставив многих предполагать, что пилот был отозван для допроса. Однако через несколько дней Вильегас снова появился на телевидении рядом с министром внутренних дел Диосдадо Кабельо. Кабельо высмеял предположение о возможности подкупа военных и публично похвалил лояльность Вильегаса, назвав его «непреклонным патриотом».

Напомним, на днях администрация Дональда Трампа опрокинула в Латинскую Америку ударную авианосную группу во главе с USS Gerald R. Ford на фоне обострения отношений с Венесуэлой. Этот шаг официально объявлен частью борьбы с наркотрафиком, однако происходит он в момент крайнего напряжения в отношениях с Венесуэлой, а также после введения санкций против президента Колумбии.