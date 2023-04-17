Попытка военного переворота в Судане: количество погибших в боях достигло почти сотни

В Судане повстанцы третий день воюют с регулярной армией — около 600 человек получили ранения. Еще почти 100, по предварительным данным, погибли. Боевые действия в Хартуме продолжаются недалеко от президентского дворца и здания гостелевидения.

Об этом пишет издание The Guardian.

В столице Судана – Хартуми – раздаются звуки выстрелов и тяжелой артиллерии – военизированные группировки Сил оперативной поддержки (RSF) ведут бои с армией, пытаясь совершить госпереворот.

"17 апреля, утром в своем заявлении профсоюз врачей заявил, что 97 мирных жителей были убиты и еще 365 получили ранения после начала боевых действий", — говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что в некоторых больницах оканчиваются необходимые запасы для лечения раненых.

"В нескольких из девяти больниц в Хартуме, принимающих раненых гражданских, закончилась кровь, оборудование для переливания крови, жидкости для внутривенного введения и другие жизненно важные средства", – сообщает ВОЗ.

Отмечается, что в воскресенье вокруг международного аэропорта Хартума и военного штаба шли тяжелые бои. Очевидцы утверждают, что армия совершила авиаудары по казармам и базам Сил быстрого реагирования (RSF), в том числе в Омдурмане через реку Нил из Хартума, и уничтожила большинство их объектов.

Издание пишет, что жестокий кризис между двумя основными фракциями правящего военного режима, которого давно опасалися, грозит дестабилизировать не только Судану, но и большей части региона, а также обострить борьбу за влияние, в котором принимают участие великие государства Персидского залива, США, ЕС и Россия.

В Судане в последнее время продолжается напряженность между военными и гражданскими группами, которые не могут поделить власть после того, как в 2019 году свергли с должности диктатора Омара аль Башира. Сторонники одних и других устраивают протесты и обвиняют друг друга в захвате власти.

Вооруженный конфликт в Судане: реакция политиков

Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил с министрами иностранных дел Саудовской Аравии и ОАЭ и сказал, что три страны согласились с необходимостью прекращения боевых действий в Судане.

Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил с министрами иностранных дел Саудовской Аравии и ОАЭ и сказал, что три страны согласились с необходимостью прекращения боевых действий в Судане.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в результате столкновений в Судане погибли трое сотрудников Всемирной продовольственной организации (WPF) во время исполнения своих обязанностей.

"Столкновения, продолжающиеся в Судане, привели к гибели и ранениям гражданских лиц, в том числе 3 наших сотрудников, погибших при исполнении своих обязанностей. Гуманитарные работники не являются мишенью. Виновные должны быть немедленно привлечены к ответственности", — написал генсек ООН в Twitter.

Китай также выразил обеспокоенность — Министерство иностранных дел в Пекине призвало все стороны конфликта в Судане прекратить огонь, чтобы предотвратить эскалацию ситуации.

Египет, Саудовская Аравия, а также ООН, Европейский Союз и Африканский Союз призвали к немедленному прекращению боевых действий.

Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Судан

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Судан из-за обострения ситуации безопасности в столице страны Хартуми.

"В связи с обострением ситуации в столице Республики Судан городе Хартум рекомендуем гражданам Украины сейчас воздержаться от поездок в эту страну, а тем, кто там находится – избегать посещения районов возле аэропортов, военных баз и правительственного квартала оставаться в местах своего проживания", – говорится в сообщении МИД.

Делят власть гражданскими трупами – ситуация в Судане усугубляется

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