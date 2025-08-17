Попытка запугать мир: Россия готовит испытания ракеты с ядерным двигателем

Российская ракета "Буревестник"

Испытания российской крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной боеголовкой и ядерным двигателем является лишь очередной попыткой президента РФ Владимира Путина запугать мир.

Такое мнение высказал заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский в эфире телеканала «Киев24».

Эксперт напомнил, что Россия уже провела 14 испытаний этой ракеты и 13 из них завершились неудачно. Более того, во время одного из испытаний якобы погибла группа специалистов, которые были на месте запуска.

По словам Храпчинского, сама идея создания ракеты с ядерным двигателем является нежизнеспособной и от нее отказались в США еще в 1960-х годах.

«Это на самом деле было не экологично и имело отдельные риски, которые не позволяли удержать те возможности, которые они предусматривали», — отметил он.

Храпчинский напомнил, что президент государства-агрессора постоянно пытается объявить о создании какого-то российского супероружия, но ни один из проектов до конца не был реализован.

В этом контексте он вспомнил о системах «Посейдон» и «Авангард», которые так и не подтвердили свои технические характеристики, хотя их представляли так же, как ракету «Буревестник», еще в 2018 году.

«Российский диктатор хочет создать какое-то оружие, которым будет пугать весь мир и сможет доказать, что даже американская система, которая предусматривает защиту Америки от межконтинентальных баллистических ракет или других таких угроз, является недейственной», — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее агенство Reuters со ссылкой на спутниковые снимки с полигона на Новой Земле сообщало, что Россия, вероятно, готовится к испытанию опасной ракеты «Буревестник».