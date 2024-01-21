"Попытка заставить Польшу сменить власть": Дуда раскритиковал Еврокомиссию за блокирование средств ЕС

В воскресенье, 21 января, президент Польши Анджей Дуда подверг критике Европейскую комиссию за блокирование средств ЕС, назвав это попыткой заставить Польшу сменить правительство.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-конференцию польского президента в Вильнюсе.

Бывшее правительство Польши во главе с партией "Право и справедливость" (PiS), выдвиженцем которой является действующий президент Анджей Дуда, было вовлечено в спор с Европейским Союзом по поводу судебных реформ в Варшаве и верховенства права, что привело к замораживанию миллиардов средств ЕС для Польши.

Новое проевропейское правительство Польши пообещало восстановить доступ к деньгам путем восстановления верховенства права, но оно сталкивается с сопротивлением бывшей правящей партии, включая Дуду и некоторых высокопоставленных судей.

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"Это была сугубо политическая акция против предыдущей польской власти. Попытка заставить Польшу сменить власть, и я так это воспринимаю, и нынешние события это только подтверждают", — сказал президент Польши.

Дуда также сказал, что он открыт к переговорам и предложениям по различным изменениям в системе польского правосудия, но он не допустит никакой проверки судей, назначенных во время его каденции.

Представитель Европейской комиссии сказал, что правительство Польши выразило готовность к сотрудничеству, чтобы полностью решить проблему независимости судебной системы.

Как известно, после парламентских выборов 15 октября 2023 г. в Польше завершилось восьмилетнее правление ПиС, и новое правительство во главе с бывшим президентом Европейского совета Дональдом Туском пообещало восстановить доступ к фондам ЕС.

В декабре Европейская комиссия заявила, что перечислит 5 миллиардов евро в Варшаву из доли Польши в 60 миллиардов евро.

В субботу, 20 января, министр финансов и региональной политики Польши Катажина Пелчинская-Налеч заявила, что Польша выполнила условия для предоставления документов, необходимых для получения доступа к структурным фондам ЕС.

Напомним, в декабре 2023 года лидер "Гражданской коалиции" Дональд Туск принял присягу и стал новым премьер-министром Польши.

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