Попытки реанимировать были бесполезными: в Польше трагически погиб 24-летний украинец

В польском городе Мельно (Подкарпатское воеводство) трагически погиб молодой украинец.

Украинец отдыхал в ночном клубе в городе Мельно Подкарпатского воеводства со своим соотечественником и еще одним иностранцем. С последним у погибшего и произошел конфликт.

Об этом сообщает rzeszow-news.pl.

По информации полиции, погибший украинец, его соотечественник и гражданин Армении работали в одной фирме и проживали вместе. В ночь на 8 мая они отдыхали в ночном заведении, где 24-летний украинец и 26-летний армянин в какой-то момент ушли на улицу.

Внезапно между ними возникла ссора, переросшая в драку. В результате гражданин Украины упал без сознания, ему пытались помочь, однако реанимировать мужчину не удалось. Пока ехали медики, к сожалению, он скончался.

По неофициальной информации, якобы конфликт произошел на финансовой почве, однако точной информации нет. Выпившего гражданина Армении задержали.

Его подозревают в избиении со смертельным исходом. Сейчас прокуратура ожидает результатов судмедэкспертизы, которая должна указать точную причину смерти молодого украинца. Официальные обвинения задержанному могут предъявить на этой неделе.

Напомним, что в Испании россияне жестоко избили украинца за слова "Слава Украине".

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