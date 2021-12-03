"Попытки становятся все более агрессивными": почти полсотни мигрантов пытались прорвать границу Польши

Белорусские силовики ослепляли поляков лазерами и прожекторами, когда те пытались предотвратить нелегальное пересечение границы.
Небольшие группы мигрантов 2 декабря пытались прорвать польско-белорусскую границу в нескольких местах, в частности, в зоне ответственности пограничных застав в Черемсе и Наревке.
Об этом сообщает Пограничная служба Польши.
"Вчера, 2 декабря, на польско-белорусской границе произошло 46 попыток нелегального пересечения границы. В отношении 9 человек изданы постановления об уходе из территории Польши", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в последнее время, вероятно из-за резкого снижения температуры, стало меньше лиц, которые пытаются нелегально пересечь польскую границу. Впрочем, эти попытки становятся все более агрессивными.
Wieczorem funkcjonariusze и żołnierze interweniujący w związku z próbą przekroczenia granicy pomiędzy Opaką и Wólką Terechowską, oślepiani были przez białoruskich funkcjonariuszy światłem strobo pic.twitter.com/3XXBiNTlVi— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) December 3, 2021
Как сообщила полиция Подлясского воеводства, белорусские силовики ослепляли поляков лазерами и прожекторами, когда те пытались предотвратить нелегальное пересечение границы на отрезке между населенными пунктами Опака и Вулька Тереховская.
Между тем, по информации минобороны Польши, в страну прибыла первая группа инженерных войск Эстонии, которая будет помогать полякам строить временное заграждение на границе с РБ и поддерживать польскую армию при выполнении других задач на границе.
Напомним:
На территории Польши с начала миграционного кризиса польские службы зафиксировали восемь случаев гибели мигрантов.
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