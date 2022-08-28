"Пора это изменить": в Минэкономики Латвии отказываются от русского языка

С сентября Минэкономики и все учреждения, относящиеся к системе, перестанут использовать в коммуникации русский язык

С 1 сентября Министерство экономики будет предоставлять информацию и общаться с клиентами только на государственном языке.

Об этом сообщили в Министерстве экономики страны.

Министр экономики Илзе Индриксон сообщила, что, как и в других странах Европы, в Латвии государственные учреждения и их представители должны использовать только государственный язык при общении с местными жителями и местными СМИ. В противном случае государство не только признает особым статус русского языка по сравнению с другими языками национальных меньшинств, но и способствует укреплению двуязычия.

"Пора это изменить", — говорит Илзе Индриксон.

Согласно словам министерки, приказ, изданный на основании статьи 10 закона о государственном языке, возлагается на Латвийское агентство развития инвестиций, Центр защиты прав потребителей, Латвийское национальное бюро аккредитации, Государственное бюро контроля за строительством и Центральное статистическое управление обязанность с 1 сентября предоставлять информацию и обеспечивать общение с клиентами, в том числе сообщения для клиентов в социальных сетях и интервью латвийским СМИ, только на государственном языке, а следовательно, не требовать знания русского языка от сотрудников в объявлениях о вакансиях или при исполнении трудовых обязанностей .

Она также направила призыв некоторым капитальным обществам, владельцем долей в которых Минэкономики, с просьбой обслуживать клиентов только на государственном языке.

Призыв отправлен АО "Latvenergo" и его дочернему АО "Sadales tīkls", а также ООО "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"". Кроме того, ООО "Tet", также предоставляющее телевизионный и интернет-контент, было предложено выставить латышский язык как первый автоматический выбор, если это предусмотрено содержанием, как следующее установив один из языков ЕС или английский и только как последний выбор — язык какой-то из третьих стран.

Напомним, что министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис заявил, что литовские чиновники предложат на региональном уровне запретить российским туристам въезд на свою территорию.

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