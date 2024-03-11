"Пора пошатнуть уверенность РФ": западные чиновники и эксперты оценили возможность командирования войск в Украину

Не России указывать нам, как мы должны помочь Украине в ближайшие месяцы или годы, подчеркнул министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.

Западные высокопоставленные должностные лица и эксперты оценивают возможность командирования военных в Украину, некоторые из них убеждены, что настал момент "пошатнуть российскую уверенность".

Об этом пишет "Голос Америки".

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в будущем нельзя исключать командирования военных западных стран в Украину, вызвало серию опровержений со стороны многих чиновников НАТО, Европы и Америки.

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Большинство политиков, в частности, президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц, отмежевались от его слов. Против командирования западных военных в Украину, даже с тренировочными миссиями, 10 марта высказался также министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

В то же время другие европейские лидеры и международные эксперты намного благосклоннее отнеслись к этой идее, а некоторые считают непосредственное присутствие в Украине и участие западных спецназовцев в поддержке и координации операций украинских военных для противостояния российскому вторжению логичным следующим шагом на пути все большего привлечения Запада в ответ на российскую агрессию. .

"Блистательным ходом" назвали заявления Макрона авторы статьи для издания The Hill Джонатан Мир и Марк Тот, как передавал ранее "Голос Америки", цитируя этих и других комментаторов и чиновников Запада.

Развивая идею отсутствия "красных линий" в поддержке Украины, Франция сейчас работает над созданием своеобразного альянса стран, открытых к потенциальному разряду западных войск в Украину, и наиболее откровенные сторонники этого происходят из стран Балтии, отмечает издание Politico.

Находясь в Литве 8 марта, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне отметил, что иностранные войска могут наконец помогать Украине в таких сферах, как разминирование, ведь это предполагает "наличие определенного персонала, [но] не воевать", цитирует Politico.

"Не России указывать нам, как мы должны помочь Украине в ближайшие месяцы или годы", — заявил французский министр, и добавил позже: "Мы ничего не исключаем на ближайшие месяцы".

Чиновники балтийских стран похвалили Францию за "нестандартное мышление".

"Никаких "но" быть не может. Мы должны провести красные линии для России, а не для себя. Никакая форма поддержки Украины не может быть исключена. Мы должны продолжать поддерживать Украину там, где это больше всего нужно”, — повторил французскую идею министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Польша также постепенно меняет свою позицию относительно возможности командировки западных военных в Украину. Как сообщил "Голос Америки", министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил 8 марта: “Присутствие сил НАТО в Украине не является немыслимым. Я ценю инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, потому что речь идет о том, чтобы (президент России Владимир) Путин боялся, а не о том, чтобы мы боялись Путина”.

В свою очередь эксперты уже давно предостерегали от умиротворения России в попытках предотвратить эскалацию войны в Украине. Например, Роберт Зубрин в своей статье для издания National Review под названием "Пытается ли Байден проиграть войну в Украине?" от 12 января 2024 отмечает, что "длительное умиротворение (России — ред.) чревато катастрофой".

Но между тем, как большинство до сих пор было сосредоточено на вариантах оказания финансовой и вооруженной помощи, по мнению полковника армии США в отставке Брайана Петита, ограничение дискуссии о поддержке Украины вопросами предоставленных боеприпасов и оружия представляет собой редукционный подход, выгодный России.

"Если использовать художественные термины вместо промышленных терминов, существует гармоническое совпадение способностей, возможностей и риска, которое присутствует сейчас", — пишет Петит в своей статье для издания War on the Rocks от 7 марта.

По его мнению, пора открыто прислать в Украину отряды американских зеленых беретов – команды или группы А – известны формально как команды "Альфа" Оперативного отряда Сил специальных операций армии США.

Петит объясняет, что группы А являются компактными подразделениями, чей стратегический и тактический дизайн, а также форма, функции и оперативное применение "идеально соответствуют" сложной военно-политической среде в Украине.

По мнению Петита, нынешняя наземная тупиковая война представляет собой хорошую возможность для применения групп А, ведь параллельно существует стабилизированный, упорядоченный украинский тыл. Что касается расчета рисков, то они состоят в горизонтальной эскалации не как провокации, а как нормализации и изменения порогов поддержки США.

"В совокупности это взвешенный военный путь, который созрел для политических действий", — заключает Петит. “Привлечение групп А на территорию Украины для обучения, консультирования и помощи украинским силам, расположенным далеко позади активных зон боевых действий, требует немного воображения, адаптации и нескольких модификаций. Это требует политической воли и нового расчета риска.

По его словам, следующий шаг отражает постепенное расширение поддержки Украины со стороны США и союзников. Он также поможет устранить ограничения модели удаленного консультирования и программ обучения в третьих странах, которая, при постепенном исчерпании западных запасов боеприпасов, может быть недостаточной, чтобы склонить весы в пользу Украины.

Именно из-за этой модели, говорит автор, российские лидеры считают, что смогут победить Украину "путем массовых и длительных мер", даже при поддержке союзников. Поэтому Петит считает, что "настал момент смутить российскую уверенность нечеткой математической проблемой".

Что касается рисков эскалации и углубления участия США в войне в Украине, связанных с этим шагом, Петит отмечает, что значительные риски присутствуют при любом сценарии, включая сценарий бездействия.

"При нынешней траектории Россия победит, Соединенные Штаты и НАТО в кризисном режиме будут управлять неприглядными и дорогостоящими вариантами сдерживания, а российское руководство подтвердит, что у НАТО нет ни мужества, ни выносливости, чтобы предотвратить незаконную российскую оккупацию демократической страны. Вместо того чтобы предлагать истощенной российской армии путь к победе, сейчас самое время повысить расходы и усложнить (достижения – ред.) амбиций”, — говорит автор.

Таким образом, тактическое применение групп А в Украине способствовало бы продвижению более широкой стратегии, в то же время позволяя управлять рисками, ведь эскалация, связанная с этим, ограничена, одновременно показывая повышенную преданность защите Украины со стороны США, но и не дотягивая до конфронтационного потенциала, связанного с развертыванием, например, американской бронетанковой бригады.

В то же время присутствие групп А в Украине не должно быть секретной операцией, зато это должно быть задекларировано присутствие американских военных в Украине.

“Такая корректировка политики, физически продемонстрированная командами А внутри Украины, обеспечивает наземные действия, отвечающие резким словам Вашингтона о его преданности украинской победе. Это будет учитываться в российских расчетах по военному планированию и за столом переговоров – там, где заканчивается большинство войн”, – говорит Петит.

Напомним, ранее издание Politico заявило, что Франция создает альянс стран, потенциально готовых к отправке войск в Украину, и в процессе углубляет свое противостояние с более осторожным Берлином.