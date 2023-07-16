"Поработал бы в баре": Уоллес покинет пост министра обороны Британии и уйдет из политики

Ожидается, что перестановки в британском правительстве произойдут в сентябре 2023 года.
Британский политик-консерватор Бен Уоллес, дольше всего возглавлявший министерство обороны Великобритании, подтвердил, что покинет пост во время последующих перестановок в правительстве и не будет баллотироваться в парламент. Ожидается, что перемены в британском правительстве произойдут в сентябре 2023 года.
Об этом он сказал в интервью The Times в субботу, 15 июля.
"Я пришел в политику в парламенте Шотландии в 1999 году. Это 24 года. Я провел более семи лет с тремя телефонами у кровати", – объяснил он свое решение.
На вопрос, для чего ему было три телефона, Уоллес ответил: "Секрет, секрет и секрет".
Глава британского Минобороны заявил, что одной из причин его ухода от политики является желание проводить больше времени со своей семьей, в том числе с тремя своими детьми.
Отвечая на вопрос, чем он планирует заняться после отставки, 53-летний Уоллес пошутил, что "рад был бы поработать в баре", а вообще хотел бы "просто делать что-то совсем другое", не связанное с политикой.
Бен Уоллес до своего прихода в политику после окончания школы работал лыжным инструктором в Австрии, служил капитаном в Шотландской гвардии и работал в аэрокосмической промышленности. В свое время он считался потенциальным кандидатом на пост лидера консерваторов и премьер-министра Британии.
Напомним, во время саммита НАТО министр обороны Великобритании Бен Уоллес сделал замечание Украине за излишнюю настойчивость в просьбах о помощи. Уоллес попросил Украину быть более благодарной и добавил, что союзники – "не Amazon". В ответ Зеленский заявил, что "не знает, как еще украинцам нужно поблагодарить" за оказанную Западом помощь, и предложил Уоллесу написать ему, как это нужно сделать.
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