Поражение Болсонару: Бразилия по решению суда потребует от путешественников COVID-сертификаты

В суде заявили, что это единственная возможность предотвратить распространение "Омикрона" на территории Бразилии.

Бразилия потребует от иностранных путешественников предоставлять сертификаты о вакцинации против COVID-19 для въезда в страну.

Об этом со ссылкой на соответствующее решение бразильского Верховного суда в воскресенье, 12 декабря, сообщает BBC.

По словам судьи Луиса Роберто Баррозу, это единственная возможность предотвратить распространение на территории Бразилии нового штамма коронавируса "Омикрон".

Он добавил, что суд предусмотрел исключения для прибывающих из стран, которые не смогли вакцинировать большую часть своего населения. Этим путешественникам по прибытии нужно будет пройти пятидневный карантин.

Ранее в бразильском правительстве заявляли, что для пересечения границы иностранцам достаточно было лишь продемонстрировать отрицательный результат теста на COVID-19. В издании отмечают, что мягкие мероприятия сделали страну популярной среди непривитых туристов.

Решение Верховного суда рассматривают как очередное поражение президента Бразилии Жаира Болсонару, который неоднократно подрывал усилия по контролю за распространением коронавируса в стране, являющейся, к слову, одним из наиболее пострадавших от пандемии государств в мире.

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Болсонару, который сам не получил ни одной прививки против COVID-19, ранее отклонял просьбу Национального агентства санитарного надзора Бразилии (ANVISA) о требовании у туристов доказательств вакцинации.

С начала пандемии в Бразилии зарегистрировали 22 миллиона случаев заражения коронавирусом, в том числе четыре случая "Омикрона". 616 тысяч пациентов скончались от осложнений нового заболевания. В то же время в стране вакцинировали около 65% населения.

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