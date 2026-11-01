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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Поражение на выборах может подтолкнуть Трампа к масштабной атаке на Иран — Axios

По информации Axios, результаты голосования могут повлиять на готовность Дональда Трампа отдать приказ о военной операции.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Трамп может атаковать Иран после 3 ноября

Трамп может атаковать Иран после 3 ноября / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп может оказаться более склонным отдать приказ о проведении масштабной военной операции против Ирана в случае разгромного поражения республиканцев на промежуточных выборах 3 ноября.

Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на собственные источники, а также Clash Report.

Трамп может атаковать Иран после поражения на выборах: источники

В то же время представитель Белого дома заявил, что результаты выборов никак не будут влиять на принятие решений президентом.

«Если он будет испытывать замешательство или лишение прав, он сделает что-нибудь смелое. Лучший шанс — заключить соглашение именно сейчас», — отметил в разговоре с журналистом неназванный американский чиновник.

Собеседник также добавил, что эту информацию сейчас пытаются донести до сведения Тегерана.

Тревога внутри Республиканской партии уже выходит на публичный уровень. В частности, сенатор Тед Круз 30 октября выразил предостережение, что республиканцы терпят тяжелое поражение, если учитывать только результаты досрочного голосования.

Посреднические усилия Катара и тупик в переговорах

Дипломатические источники сообщили СМИ, что катарские представители в пятницу вели переговоры в Тегеране более 12 часов. Продолжение консультаций было запланировано на субботу в Дохе.

Источник в дипломатических кругах отметил «позитивный прогресс» и подтвердил, что Катар находится на постоянной связи с Белым домом. Посредники стремятся согласовать взаимные шаги сторон в течение нескольких дней для возобновления прямых переговоров.

Однако, как уточнил чиновник США, процесс тормозят два ключевых требования:

  1. Вашингтон требует ядерных уступок как обязательного условия возвращения за стол переговоров.

  2. Иран настаивает на том, чтобы США сначала сняли морскую блокаду, разблокировали замороженные финансовые активы и разрешили экспорт нефти.

Катар дополнительно призывает Тегеран допустить инспекторов ООН на свои ядерные объекты, которые подверглись бомбардировкам. Axios отмечает, что в ответ США готовы пойти на ослабление санкций.

Раскол в ближайшем окружении Трампа

По данным источников Axios, среди приближенных к Трампу лиц нет единой позиции по дальнейшей стратегии.

Министр обороны Пит Хегсет и государственный секретарь Марко Рубио настроены крайне скептически по поводу возможности заключения ядерного соглашения с действующим иранским правительством и выступают за его дальнейшее ослабление, в том числе путем новых ударов.

Вице-президент Джей Ди Вэнс, а также спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер настаивают на возобновлении диалога. По имеющимся данным, Вэнс уже выходил на контакт с руководителем службы безопасности Ирана Мохсеном Резаи.

Министр финансов Скотт Бессент убеждает Трампа дать время, чтобы сначала сработала кампания максимального экономического давления.

Сам Трамп в пятницу заявил журналистам, что переговоры с Ираном продолжаются, ведь Иран этого хочет. Трамп добавил, что имеет время, но эта война «нетипичная». Во время эфира на радиостанции в Канзас-Сити он отметил, что война скоро завершится, а Штатам нужна гарантия, что у Ирана не будет ядерного оружия.

Есть ли угроза масштабной войны США с Ираном

Axios отмечает, что США находятся за несколько дней до потенциальной военной операции, которая может нанести колоссальный ущерб Ирану. В ответ — высоковероятны удары по Израилю и странам Персидского залива. Региональные должностные лица предполагают, что авиаудары могут возобновиться уже с 4 ноября.

Иран официально предостерег, что атакует нефтяные и газовые объекты в пяти странах Залива — Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре, Кувейте и Бахрейне, если США нанесут удары по его энергетической инфраструктуре. На этом фоне лидеры Саудовской Аравии и Турции призывают Трампа дать дипломатии больше времени.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лоббирует проведение совместной военной операции сразу после выборов.

Военно-морское присутствие США в регионе остается рекордным. С пятницы в Аравийском море уже дежурят две авианосные ударные группы США, а третья находится по пути. В то же время сохраняется высокое напряжение в Ормузском проливе. Корпус стражей Исламской революции заявил, что в пятницу четыре танкера подорвались на минах. Однако эту информацию пока не подтвердили.

Дональд Трамп: последние новости

Напомним, в Министерстве обороны США уволили директора по вопросам стратегии, планов и политики Объединенного штаба генерал-лейтенанта Бретта Сильвию. Решение было принято после расследования Управления специальных расследований ВВС США из-за вероятного разглашения засекреченных сведений о войнах в Украине и Иране.

По данным источников, генерал не прошел три проверки на полиграфе, а материалы дела уже были переданы в Министерство юстиции США для возможного привлечения к ответственности.

Главный представитель Пентагона Шон Парнелл отметил политику нулевой толерантности к несанкционированной утечке данных и подтвердил принятие решительных кадровых мер для защиты чувствительной информации.

В то же время, ситуация имеет противоречивые детали: некоторые источники в оборонном ведомстве отрицают правдивость обвинений или объясняют устранение генерала «потерей доверия». Несмотря на это, президент США Дональд Трамп публично заявил, что Сильвию ждут «большие проблемы на долгое время».

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