Поражение НПЗ в Рязани и завода в Брянске: подтверждение и подробности от Генштаба

В Генштабе подчеркнули, что систематическое поражение объектов обеспечения российской армии будет продолжаться до полного прекращения войны против Украины.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что украинские беспилотники в ночь на 24 января поразили объекты, задействованные в обеспечении российской армии.

Об этом говорится в заявлении Генштаба в Сети.

"Беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в ночь на 24 января 2024 года поразили объекты, задействованные в обеспечении российской оккупационной армии", — указано в сообщении.

В результате ударов вспыхнули пожары на производственных мощностях "Рязанской нефтеперерабатывающей компании" и на нефтеперекачивающей станции "Рязань".

В то же время в Брянске был атакован завод микроэлектроники "Кремний Эл". В Генштабе обратили внимание, что это одно из ключевых предприятий российской микроэлектронной промышленности.

"Завод производит широкий ассортимент микросхем и компонентов, которые используются в стратегически важных системах вооружения. В частности, в ракетных комплексах "Тополь-М", "Булава", зенитных ракетных системах С-300 и С-400, а также в бортовой электронике боевых самолетов", – говорится в заявлении.

Результаты поражения еще уточняются.

В Генштабе ВСУ отметили, что систематическое и целенаправленное поражение объектов обеспечения российской армии горюче-смазочными материалами и военной техникой будет продолжаться до полного прекращения войны против Украины.

К слову, в эту же ночь россияне заявляли в социальных сетях, что неизвестные беспилотники пытаются атаковать Саратов и Энгельс.

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