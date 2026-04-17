Поражение Орбана и планы Кремля: дипломат назвал новые цели России в Европе

Орбан и Путин / © Associated Press

Поражение Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии принесет Украине облегчение безопасности тыла, однако угроза дестабилизации Европейского Союза со стороны России никуда не исчезнет. Напротив, Кремль может начать более интенсивно работать в других государствах региона.

Такое мнение высказал в интервью LIGA.net бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Дипломат подчеркнул, что Будапешт при Орбане стал значительным хабом для российских спецслужб. Даже после смены правительства российское присутствие будет оставаться ощутимым, ведь Москва выстраивала свои сети десятилетиями.

«За последнее время очень много свидетельств в Европе, что очень многое переместилось российской агентуры в Будапешт. И они в Европе расширяют только присутствие. Поэтому нужно смотреть не там, где они хотят это сделать, а там, где они могут это сделать», — подчеркнул Чалый.

По его словам, Россия будет использовать коррупционное финансирование политиков и партий, чтобы влиять на внутренние процессы. Чалый считает, что нужно дать правовую оценку действиям самого Орбана и его окружения с точки зрения коррупционных связей с РФ.

Кто станет новым провайдером блокировок решений ЕС

После потери основного союзника в лице действующего венгерского правительства, Кремль будет искать альтернативную страну, которая могла бы постоянно тормозить решение Евросоюза о помощи Украине или санкциям против агрессора.

«А ближе сюда, в Украину, они будут искать какую-нибудь альтернативную страну, которая могла бы быть таким провайдером постоянных блокировок решений Евросоюза. Станет ли это Словакия? Не факт», — заметил дипломат.

Среди наиболее уязвимых государств Чалый выделил те, где в свое время действовал Советский Союз: Словакия, Чехия, Словения и Болгария. Также под ударом оказываются Молдова и Германия, особенно ее восточная часть.

Экс-посол подчеркнул, что российское влияние легче всего проникает туда, где нет прозрачной системы контроля и процветает коррупция. Деньги остаются главным рычагом влияния российских спецслужб на европейских политиков.

«Там, где коррупция, там есть возможность вербовки российской. Там, где деньги упали, там уже почва для того, чтобы россияне засунули туда свои грязные руки. И потому там, где с коррупцией контроль, там, где более прозрачна система», — добавил Валерий Чалый.

В то же время он отметил, что Польша и Великобритания уже сделали серьезные шаги по противодействию российскому вмешательству. Однако в странах Западной Европы, таких как Франция, Испания и Португалия, Россия все еще будет активно искать возможности для манипуляций политическими процессами.

Что касается самого Орбана, дипломат предполагает, что у оппозиции тот может внезапно сменить риторику на наиболее антироссийскую, чтобы сохранить политическое выживание.

Поражение Орбана — последние новости

На выборах в парламент Венгрии победила оппозиционная партия Тиса Петера Мадяра. После поражения Орбана внезапно исчезла «украинская угроза», которую так пугал премьер во время своей кампании. Теперь военные, охранявшие критически важные объекты энергетической инфраструктуры от нападения украинцев, возвращаются в казармы.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей политсилы «Фидес» на выборах и заявил о личной ответственности за результат. В интервью Patrióta политик отметил, что масштабы проигрыша очевидны.

«Это явное поражение… Поражение большое», — сказал Орбан.

По его словам, месседжи оппозиционного лидера Петера Мадяра оказались сильнее, чем у его партии, что и определило результат голосования.

«Я беру результат на 100% на себя, кожей и костями», — подчеркнул премьер.

Орбан также заявил, что нынешнее поражение означает завершение определенного политического этапа в Венгрии и нуждается в «полной перезагрузке» партии «Фидес». В то же время, он дал понять, что не планирует покидать пост лидера партии.