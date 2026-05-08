Поражение Орбана развязало руки: Венгрия выдворила агента разведки РФ

Венгерские спецслужбы при поддержке партнеров из НАТО провели успешную операцию по разоблачению и выдворению 36-летнего третьего секретаря посольства РФ Артура Сушкова, оказавшегося кадровым офицером российской Службы внешней разведки (СВР). Российский агент глубоко проник в провластные аналитические центры, но правительство Виктора Орбана до последнего блокировало его депортацию.

Об этом пишет VSquare со ссылкой на собственные источники.

Политическая «крыша» и смена власти

Венгерская контрразведка планировала выслать Сушкова в феврале 2026 года. Однако тогдашнее правительство премьер-министра Виктора Орбана заблокировало это решение из-за политических расчетов: во время предвыборной кампании Будапешт получал активную поддержку от Москвы и не хотел портить отношения громким шпионским скандалом.

Ситуация кардинально изменилась после 12 апреля 2026 года, когда Виктор Орбан потерпел поражение на выборах. Его режим упал, и спецслужбы, годами работавшие под жесткими политическими ограничениями, наконец-то смогли полноценно выполнять свою работу. Уже 4 мая Сушкову и его жене дали две недели на собрание, и они уехали из страны.

Вербовка элиты за дорогие подарки

Главными целями Сушкова были влиятельные венгерские аналитические центры: Коллегия Матиаса Корвина (MCC), Венгерский институт международных отношений (HIIA) и Институт стратегии и политики Джона Лукача. Все они курировались Балажем Орбаном — политическим директором экс-премьера. Благодаря свободному доступу к открытым мероприятиям этих организаций, россиянин чувствовал себя там максимально комфортно.

Агент действовал агрессивно: он искал неофициальные встречи с экспертами, которые имели прямой выход на высшее руководство Венгрии. По данным спецслужб, Сушков успешно начал процесс вербовки не менее трех человек. Одного из исследователей он лично учил тайной коммуникации, «кормил» дорогими подарками и прямо намекал, что за нужную информацию будут платить реальными деньгами.

От внешней политики к паролям Wi-Fi

Аппетит русского шпиона был безграничным. Сушкова интересовало абсолютно все: от кулуарных сплетен о чиновниках и деталях предвыборной кампании до нюансов строительства АЭС «Пакш-2». Главным же фокусом оставались планы внешней политики Будапешта, особенно отношение к Украине. Россиянин пытался узнать даже пароли от внутренних Wi-Fi сетей правительственных институтов.

После выдворения Сушкова Будапешт ожидает традиционного «зеркального» шага от Москвы — выслание венгерского дипломата. Однако, по данным западных чиновников, даже сейчас под дипломатическим прикрытием в посольстве РФ в Венгрии продолжают действовать не менее десятка идентифицированных офицеров СВР, не считая агентов ГРУ и ФСБ.

«Деятельность российских спецслужб в Венгрии не обязательно или исключительно была направлена против венгерских целей, но и других стран Шенгенской зоны. Не забывайте, наконец, что Россия ведет гибридную войну против Европы. Поэтому можно констатировать, что правительство Орбана способствовало по крайней мере косвенно успеху этой войны», — прокомментировал ситуацию бывший офицер венгерской контрразведки Петер Буда.

Напомним, СБУ вместе с ФБР и европейцами создает новый кибер-альянс для уничтожения шпионских сетей РФ. Фактически создано неформальное «цифровое НАТО», в котором СБУ закрепилась в статусе равноправного игрока.

