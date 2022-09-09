Поражение Путина виднеется на горизонте: при чем здесь новый премьер Британии

Полное поражение президента Владимира Путина виднеется на горизонте, однако многое зависит от нового премьера Великобритании Лиз Трасс.

Об этом пишет редактор раздела безопасности The Telegraph Кон Колин.

Колин считает, что усиление пропаганды Кремля в последнее время свидетельствует о том, насколько действительно плохи дела у Путина.

Автор приводит один иллюстративный пример: на кремлевском канале в Британии прошел выпуск шоу "Колеса удачи", где главным призом была оплата счетов электроэнергии зимой. Так Москва пытается продвинуть нарратив о том, что европейцы будут страдать из-за санкций против РФ, наложенных их государствами.

"В определенном смысле подобная пропаганда в Британии является свидетельством того, что Лондон сыграл немаловажную роль в экономической войне против России", — отметил автор.

По мнению автора, позиция Великобритании по отношению к России при каденции Лиз Трасс лишь усилится – об этом свидетельствует назначение на должность министра иностранных дел Джеймса Клеверли и сохранение Бена Уоллеса как министра обороны. Клеверли и Уоллес не только поддержат текущий курс Британии, но и могут сыграть роль в укреплении оборонной мощи страны, что станет залогом стабильности в регионе.

Ранее Элизабет Трасс пообщалась с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить твердую поддержку Соединенным Королевством свободы и демократии в Украине.

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