"Поражение РФ на поле — только первый шаг": Умеров назвал три важных задачи для Украины

Украина будет выполнять эти задачи с международными партнерами.

Министр обороны Рустем Умеров обсудил десятый пункт Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского о завершении войны вместе с десятками иностранных послов. Он отметил, что впереди стоят три важные задачи.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Собрались в очень символическом месте. Нашему аэропорту Борисполь. Безопасность и постоянный мир в Украине и Европе будут восстановлены тогда, когда Россия будет разбита на поле боя. Сегодня только украинские воины могут это сделать", — подчеркнул Рустем Умеров.

Он подчеркнул, что поражение России на поле боя — это лишь первый шаг на пути к устойчивому миру.

Для этого у Украины с международными партнерами впереди три важные задачи:

Привлечь агрессоров к ответственности за их преступления.

Обеспечить компенсацию за весь ущерб от аэропортов до элеваторов и разрушенных школ и домов.

Совместно с партнерами выработать такую систему международной безопасности, которая не позволит тиранам и террористам избежать наказания за агрессию.

"Это задача, над наработкой которых мы работаем в рамках рабочей группы Пункта #10 Формулы мира Президента", — отметил Рустем Умеров.

Ранее Рустем Умеров заявил, что Вооруженные силы Украины четко придерживаются своего плана по освобождению захваченных врагом территорий.

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