"Поражение РФ на поле — только первый шаг": Умеров назвал три важных задачи для Украины

Украина будет выполнять эти задачи с международными партнерами.
Министр обороны Рустем Умеров обсудил десятый пункт Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского о завершении войны вместе с десятками иностранных послов. Он отметил, что впереди стоят три важные задачи.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
"Собрались в очень символическом месте. Нашему аэропорту Борисполь. Безопасность и постоянный мир в Украине и Европе будут восстановлены тогда, когда Россия будет разбита на поле боя. Сегодня только украинские воины могут это сделать", — подчеркнул Рустем Умеров.
Он подчеркнул, что поражение России на поле боя — это лишь первый шаг на пути к устойчивому миру.
Для этого у Украины с международными партнерами впереди три важные задачи:
- Привлечь агрессоров к ответственности за их преступления.
- Обеспечить компенсацию за весь ущерб от аэропортов до элеваторов и разрушенных школ и домов.
- Совместно с партнерами выработать такую систему международной безопасности, которая не позволит тиранам и террористам избежать наказания за агрессию.
"Это задача, над наработкой которых мы работаем в рамках рабочей группы Пункта #10 Формулы мира Президента", — отметил Рустем Умеров.
Ранее Рустем Умеров заявил, что Вооруженные силы Украины четко придерживаются своего плана по освобождению захваченных врагом территорий.
Читайте также: