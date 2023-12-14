"Поражение Украины в войне с РФ станет для США страшнее поражения в Кабуле" — WSJ

Издание предостерегает, что Украина может стать для Байдена вторым Афганистаном.

Конгресс США ушел на каникулы, не приняв помощь Украине. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поддержал предложение лидера демократов в Сенате Чака Шумера по продлению на неделю работы обеих палат Конгресса США по принятию дополнительного финансирования для Украины перед Рождеством. Утверждение нового пакета поддержки Киеву на 61 миллиард долларов Вашингтон провалил еще в ночь на 7 декабря, а администрация Байдена столкнулась с давлением со стороны Конгресса.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Как отмечают в источнике, тема Украины стала "спекулятивной". От Белого дома пытаются получить ужесточение безопасности границы с Мексикой.

Речь идет о внутреннем миграционном контроле, на усилении которого настаивает спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон и другие республиканцы.

Конгресс США собрался на официальные "зимние каникулы"

Конгресс не достиг никакого согласия по вопросам предоставления финансовой помощи Украине и Израилюту ушел на каникулы.

"Это подталкивает к краеугольному вопросу, действительно ли США позволят превратить разногласия в собственных внутренних проблемах "к измене" украинских интересов в момент "переломного этапа истории", о котором во вторник лично упоминал в своей речи Байден. (...) В этом тяжело поверить, но, возможно, так и есть", — пишет WSJ.

По словам президента США Джо Байдена, цитируемого изданием, Соединенные Штаты находятся во время "настоящего переломного этапа истории", который может "определить будущее" Европы.

"Он прав. Без предоставления большего количества американского оружия Украина проигрывает Владимиру Путину. Одним из результатов его проигрыша станет нестабильная Европа", — говорится в материале.

Также WSJ подтверждает, что Украине уже не хватает средств ПВО для защиты городов от российских атак.

"Однако Байден, похоже, не очень торопится действиями показывать, что действительно делает в этой войне ставку на Украину", отмечает СМИ.

Байден колеблется

В WSJ рассматривают и позицию республиканцев, а именно то, что они сосредотачивают усилия на урегулировании безопасности внутренних границ США.

"В то же время следует понимать, что Конгресс должен быстро принять нужное решение для Украины, пока его потребность в оружии не стала непоправимо критической. Чем будет медленнее поставляться оружие, тем дольше будут продолжаться боевые действия и тем меньше вероятность, что Украина сможет перехватить инициативу на поле боя. Критики Украина хочет, чтобы Киев пошел на переговоры с Россией, но зачем Путину договариваться сейчас, если он считает, что вполне может победить?", — пишет СМИ.

В настоящее время Байден сомневается идти на окончательный компромисс.

"Увлеченная Украина стала бы для Джо Байдена вторым Афганистаном. Ожидаемый стратегический ущерб — победа Путина, дополнительное вдохновение для Китая станут гораздо хуже поражения в Кабуле. Республиканцы не хотят становиться причастными к такому миру, но они будут, если сейчас покинут Украину после того, как ее народ уже отдал столько человеческих жизней за два года войны", — отмечает издание.

Тем временем против президента США приступают к расследованию. Республиканцы Палаты представителей хотят импичмента президента США Джо Байдена, несмотря на отсутствие доказательств.

Напомним, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил , что принять помощь Украине к Рождеству невозможно — даже если в ближайшие дни обе партии заключат предусматривающее это соглашение.

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