"Поразительно": космический турист-миллиардер Брэнсон поздравил своего визави Безоса с успешным полетом

"Поразительно": космический турист-миллиардер Брэнсон поздравил своего визави Безоса с успешным полетом

Полет Брэнсона был на 50 минут длиннее, но он не смог подняться столь же высоко, как это сделал основатель Amazon.

Британский миллиардер Ричард Брэнсон, который недавно также совершил свой первый туристический полет в космос, поздравил Джефф Безос с первой космической путешествием.

Об этом он написал в Twitter.

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"Молодцы, Blue Origin Джефф Безос, Марк, Уолли и Оливер. Поразительно! Всего наилучшего всему экипажу от меня и всей команды Virgin Galactic (компания Брэнсона. — Ред.)", — написал миллиардер.

Well done @blueorigin, @jeffbezos, Mark, Wally and Oliver. Impressive! Very best to all the crew from me and all the team at @virgingalactic — Richard Branson (@richardbranson) July 20, 2021

Отметим, Джефф Безос поднялся немного выше, чем Ричард Брэнсон, ведь его капсула пересекла 100 километровую границу, так называемую линию Кармана, и фактически достигла "границы" космоса.

Напомним, британский миллиардер Ричард Брэнсон 11 июля совершил свой первый туристический полет в космос. Он длился час. Корабль Unity 22 уже вернулся на землю.

А 20 июля космическая ракета New Shepard компании миллиардера Джефф Безос Blue Origin взлетела в космос. Впервые в истории компания вывела на космическую высоту капсулу с людьми, среди которых — самый богатый человек планеты.

"You are going to space!"



Jeff Bezos and three passengers blast off toward the edge of space in historic #BlueOrigin flight. https://t.co/A0eR1oJLjm pic.twitter.com/rrh29y0Dcv — ABC News (@ABC) July 20, 2021

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