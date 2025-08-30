Порно-платформа опубликовала поддельные фото премьера Италии Джорджи Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони / © Getty Images

Италию потряс порно-скандал: более чем сомнительный портал Phica опубликовал фейковые фотографии Джорджи Мелони, сопроводив их вульгарными комментариями.

Об этом сообщает @BILD_Russian.

Премьер-министр отреагировала на это с возмущением: «Я возмущена тем, что произошло. Я хочу выразить свою солидарность и поддержку всем женщинам, которых оскорбили, унизили и обидели».

Платформа Phica существовала с 2005 года, у нее было более 700 000 подписчиков. Ее авторы подделывали или крали фотографии известных женщин из социальных сетей и затем искажали их так, чтобы они представляли женщин в сексуализированной форме. Среди жертв Phica — лидер оппозиции Италии Элли Шляйн и сестра Мелони Арианна.

Джорджа Мелони призвала всех пострадавших подать заявление в полицию и потребовала, чтобы виновные были «наказаны с максимальной строгостью» за эту «недопустимую атаку на достоинство женщин». Она также добавила: обидно, что в 2025 году до сих пор есть люди, «которые считают нормальным и законным попирать достоинство женщины и оскорблять ее сексистскими и вульгарными высказываниями, скрываясь за анонимностью или клавиатурой».

28 августа итальянские власти решили закрыть Phica, где также были обнаружены фотографии несовершеннолетних. Полиция выясняет, кто стоит за порно-платформой.

Напомним, во время встречи Дональда Трампа с европейскими лидерами в Белом доме микрофоны случайно записали откровенные комментарии Джорджи Мелони, не предназначавшиеся для публики. Премьер-министр Италии выразила свою неприязнь к общению с журналистами.