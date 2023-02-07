Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Порно вместо выступления президента: депутата парламента Сербии застукали за пикантным занятием

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1545
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Порно вместо выступления президента: депутата парламента Сербии застукали за пикантным занятием

Фото: NOVA

Депутат проигнорировал жалобы Вучича и просто включил порно.

В парламенте Сербии депутат от Социалистической партии Звонимир Стевич во время выступления президента Александра Вучича включил порно и просматривал его по телефону.

Об этом пишет сербское издание NOVA.

Стевич на телефоне во время выступления президента Вучича на своем телефоне включил порнографический фильм и просматривал его. В то время Александр Вучич жаловался на "огромное давление на Сербию".

Сам Звонимир Стевич является родом из Косово и Метохии. Он шесть раз избирался депутатом сербского парламента. Этот народный избранник является членом Комитета по Косово и Метохии, а также заместителем члена Комитета по конституционным вопросам и законодательству и Комитета по административно-бюджетным вопросам и вопросам мандатного иммунитета.

Напомним, ранее депутат-предателя от запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ Илью Киву застукали за просмотром порнографического ролика прямо во время заседания Верховной Рады. Также этот скандальный предатель любил просматривать интимные фото во время работы в парламенте.

Читайте также:

Монахини смотрят порно - Папа Римский шокировал мир заявлением

Монахини смотрят порно - Папа Римский шокировал мир заявлением

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1545
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация