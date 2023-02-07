Порно вместо выступления президента: депутата парламента Сербии застукали за пикантным занятием

В парламенте Сербии депутат от Социалистической партии Звонимир Стевич во время выступления президента Александра Вучича включил порно и просматривал его по телефону.

Об этом пишет сербское издание NOVA.

Стевич на телефоне во время выступления президента Вучича на своем телефоне включил порнографический фильм и просматривал его. В то время Александр Вучич жаловался на "огромное давление на Сербию".

Сам Звонимир Стевич является родом из Косово и Метохии. Он шесть раз избирался депутатом сербского парламента. Этот народный избранник является членом Комитета по Косово и Метохии, а также заместителем члена Комитета по конституционным вопросам и законодательству и Комитета по административно-бюджетным вопросам и вопросам мандатного иммунитета.

Напомним, ранее депутат-предателя от запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ Илью Киву застукали за просмотром порнографического ролика прямо во время заседания Верховной Рады. Также этот скандальный предатель любил просматривать интимные фото во время работы в парламенте.

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