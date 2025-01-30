Порнозвезда погибла во время съемок видео с двумя мужчинами: что произошло (фото)

В Бразилии автор контента для взрослых трагически разбилась насмерть, выпав с балкона отеля после того, как пригласила двоих мужчин принять участие в съемках секса втроем. Трагедия произошла через два дня после загадочной смерти бразильского блогера во время нанесения тату.

Как сообщает Mirror, Анна Беатрис Перейра Алвес, известная в Сети как Анна Полли, была найдена мертвой во дворе гостиницы в городе Нова Игаку, на северо-западе Рио-де-Жанейро.

После этого бразильские власти приступили к расследованию странной смерти порнозвезды. Предполагается, что актриса выпала с балкона, когда записывала рискованные сцены с двумя мужчинами для онлайн-платформы контента для взрослых.

Дуэт якобы предоставил противоречивые свидетельства о событиях, предшествовавших ужасному падению, хотя до сих пор не было произведено ни одного ареста.

В настоящее время отдел по расследованию убийств тщательно изучает записи камер видеонаблюдения отеля в рамках своего расследования и уже допросил персонал. Следователи также изучают мобильный телефон Анны.

Анна Алвес / Фото: Instagram

Результаты вскрытия еще не разглашаются, поэтому остается неизвестным, были ли обнаружены наркотики в организме Анны, или есть ли признаки того, что она подвергалась сексуальному насилию.

Полиция охарактеризовала расследование смерти порнозвезды как "сложное", заявив, что рассматривает все версии, в том числе несчастный случай или преступление.

Представитель отдела по расследованию убийств Байшада-Флуминенсе сообщил местной прессе: "Мы проводим тщательное расследование, чтобы выяснить, что произошло. Это сложный случай, и мы не исключаем ничего – от несчастного случая до возможного преступления".

Согласно местным сообщениям, инцидент произошел в четырехзвездочном отеле Mont Blanc. В Интернете были опубликованы кадры, на которых видно, как полицейский стоит над, вероятно, телом Анны, покрытым окровавленной простыней.

"Вся информация об этом деле уже в руках полиции, и они ведут расследование, – сказал ее парень Педро Энрике в интервью бразильскому журналу Quem. — Если кто-то виноват, он заплатит, и виновный будет найден. Не было времени, чтобы спасти ее".

Анна Алвес / Фото: Instagram

В прощальной речи в социальных сетях, где он объявил детали ее похорон, Педро сказал: "Без тебя так тяжело. Со временем это начинает осознаваться, и дыра в моем сердце становится только еще больше".

Напомним, в США полицейский смотрел порно за рулем и попал в ДТП. Коп разбил машину жены.

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