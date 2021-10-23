Порнозвезду приговорили к 10 годам заключения после убийства мужчины

Порнозвезда не возражала, что была причастна к убийству

24-летняя женщина, которая ранее работала порнозвездой, была осуждена из-за убийства мужчины еще в 2020 году.

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24-летняя Лорен Вемблс, которая была профессионально известная как Обри Голд, была арестована вместе с Джереми Оделл Питерсом и Уильямом Шейн Паркером прошлого года в связи с убийством Рауля Амбриз Гиллэна из Алабамы.

В июле 2020 мужчина был ранен в затылок и похоронен в неглубокой могиле в отдаленном месте во Флориде, сообщает WMBB

Вемблс не возражала, что была причастна к убийству, и была приговорена к 10 годам заключения и пяти годам условно после ее освобождения.

Питерс был признан виновным в причастности к факту убийства Гиллэна, тогда как Паркер все еще ждет своего суда.

Согласно заявлению официальных органов, следователи обыскали дом и нашли доказательства, связанные со смертью Гиллэна. Мотив убийства пока не установили, однако The Daily News сообщает, что власти считают, что дело в наркотиках.

Напомним, в американском Лас-Вегасе состоялась ежегодная церемония AVN Awards. Это своеобразный "Оскар" в порновидеоиндустрии.

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