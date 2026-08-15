Поросенок размером с грейпфрут: в британском зоопарке родилась редкая бабируса (фото)

Поросенок / © The Times of India

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В Честерском зоопарке в Великобритании родился редкий поросенок бабирусы — вида диких свиней, который находится под серьезной угрозой из-за болезней, охоты и потери природной среды.

Об этом сообщает The Times of India.

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Маленькую самку назвали Раной. Когда она появилась на свет, ее вес составлял всего 300-500 граммов, а по размеру она была примерно как "грейпфрут на ножках".

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По словам помощницы руководителя команды Честерского зоопарка Ханны Оуэнс, это были первые роды бабирусов в заведении за несколько лет.

«Когда она родилась, она была крохотной – размером с грейпфрут, с ножками. Она очень выросла и чувствует себя очень хорошо», – рассказала Оуэнс.

Рана стала пятым детенышем самки по имени Матано. Ее рождение в зоопарке ждали особенно внимательно: беременность бабируса обычно длится около пяти месяцев, а в Честере роды у представительниц этого вида часто происходят примерно на 161-й день.

Что известно о бабирусе

Бабирусы принадлежат к роду Babyrousa и живут только на нескольких индонезийских островах, включая Сулавеси, Тогиан, Сула и Буру. Из-за необычного вида их иногда называют «доисторическими свиньями» или «свинооленями».

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Особенностью этих животных являются длинные клыки. У самцов верхние клыки растут сквозь морду и загибаются назад, создавая необычный вид.

Взрослые бабирусы могут достигать около 90 сантиметров в длину, 60 сантиметров в высоту и весить до 90 килограммов. Они питаются преимущественно растениями, фруктами и мелкими животными.

Самки обычно рожают только один или два поросенка. Из-за небольшого количества детенышей популяции бабирусы медленно восстанавливаются после резкого сокращения численности.

Вид оказался под угрозой

В последние годы дикие популяции бабируса дополнительно пострадали от африканской чумы свиней. На сокращение численности также влияют вырубка лесов, охота и конфликты с людьми.

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Природоохранники отмечают, что точное количество бабируса в дикой природе определить сложно. По имеющимся оценкам, их может оставаться около 10 тысяч.

Во время исследований с фотоловушками на Сулавесе в 2023-2024 годах бабирус удалось зафиксировать только дважды. Это, по словам специалистов, свидетельствует о том, как сложно отслеживать состояние дикой популяции.

Бабирусы играют немаловажную роль в своих экосистемах: при поиске пищи они способствуют распространению семян и помогают восстановлению лесов.

«Мы рискуем потерять действительно уникальный вид, являющийся важной частью культурного и природного наследия Индонезии», — отметила специалист по охране природы Честерского зоопарка Эми Хамфрис.

Зоопарк сотрудничает с природоохранной организацией Action Indonesia и партнерами в Индонезии. Специалисты занимаются мониторингом диких популяций, разведением бабирусов в зоопарках и подготовкой мер по сохранению вида.

По словам природоохранников, появление Раны является не только поводом для празднования, но и возможностью привлечь внимание к стремительно теряющему численность в дикой природе виду.

Напомним, поросенок Мерлин из Калифорнии установил рекорд Гиннеса как самая популярная свинья в Instagram . На его страницу подписаны 1,1 миллиона человек. Четырехлетний Мерлин также удивляет пользователей своими способностями: в доме у него более 30 специальных кнопок, с помощью которых «сообщает» хозяйке о своих потребностях и желаниях.

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