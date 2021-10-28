"Порошок для самоубийства": в Нидерландах силовики расследуют дело о смерти более 30 человек

"Порошок для самоубийства": в Нидерландах силовики расследуют дело о смерти более 30 человек

Одного мужчину задержали за подстрекательство к самоубийствам.

В Нидерландах прокуратура расследует дело о смерти минимум 33 человек после покупки так называемого "порошка для суицида".

Об этом информирует издание Dutch News со ссылкой на ведомство.

По информации СМИ, некий гражданин был задержан в июле 2021 года по обвинению в подстрекательстве к самоубийствам. Суд в Нидерландах начал процесс по этому делу.

Также газета NL Times сообщила, что 15 человек ушли из жизни после употребления "порошка для суицида", а причина смерти еще 18, купивших этот порошок, устанавливается.

Подозреваемый в преступлениях является членом организации Cooperatie Laatse Wil, которая выступает за самоопределение людей относительно смерти. Трое пособников мужчины были задержаны в ходе расследования.

Силовики считают, что он продал порошок примерно 700 людям в период между 2018 и июнем 2021 года.

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