Порт Бенгази

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В порту ливийского города Бенгази установили постоянные боновые заграждения для защиты от морских дронов. Новые плавучие барьеры появились после атаки на российский корвет Меркурий и сухогруз Ангара.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, обнародованные 29 ноября российской службой «Радио Свобода».

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Боновые заграждения в порту Бенгази: что показали спутниковые снимки

Сразу после атаки украинских морских безэкипажных катеров вход в порт перекрыли маломерными судами, которые разместили рядом друг с другом. Однако на новых спутниковых снимках видно, что вместо столь временного барьера теперь установили боновое заграждение.

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Подобные конструкции Россия использует в своих портах на Черном море и вблизи Крымского моста. Их предназначение — усложнить доступ морских беспилотников к кораблям и портовой инфраструктуре.

На спутниковых снимках также видно, что боновыми заграждениями оцепили поврежденный корвет «Меркурий». После атаки 22 ноября корабль получил серьезные повреждения и, по сообщениям «Радио Свобода», оказался полузатопленным.

Повреждение корвета «Меркурий» и сухогруза «Ангара» — что известно

Напомним, 22 ноября Силы обороны Украины и СБУ провели операцию вблизи порта Бенгази. Для поражения российских целей применили семь морских беспилотников. В результате атаки был потоплен корвет «Меркурий», на борту которого находился боевой вертолет Ка-27, а также поражен сухогруз MV ANGARA, который использовался для перевозки военных грузов.

Операция вызвала реакцию не только Ливии, но и других стран Средиземноморского региона. Власти восточной Ливии пригрозили Украине юридическими и дипломатическими мероприятиями. Италия также выразила обеспокоенность по поводу возможного распространения войны на Средиземноморье.

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На фоне этих заявлений министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с ливийским коллегой. Он пояснил, что действия Украины были направлены исключительно против российских военных объектов, а также выразил соболезнования из-за непредвиденных последствий атаки.

В то же время операция вблизи Бенгази была частью более широкой кампании украинских дальнобойных ударов по стратегическим объектам РФ. По данным, обнародованным 27 ноября, с начала 2026 года Украина совершила почти 500 таких атак, в том числе и далеко за пределами российской территории. Среди пораженных целей — российские суда вблизи Ливии.

Отдельно о международном аспекте сделки высказался президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что европейские партнеры не знали о ее подготовке.

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