Порт в российском Туапсе остановил экспорт топлива после атак дронов: детали от Reuters

Российский порт. / © Associated Press

Порт в российском городе Туапсе на Черном море приостановил экспорт нефтепродуктов после атаки украинских беспилотников 2 ноября.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника и анализ передвижения судов LSEG.

По данным LSEG, во время атаки в порту было пришвартовано три танкера для загрузки нефти, дизельного топлива и мазута. Отмечается, что на 5 ноября все суда были отведены от причалов и брошены на якорь вблизи порта.

Reuters также пишет о прекращении переработки нефти на контролируемом «Лукойлом» НПЗ в Туапсе – из-за повреждения портовой инфраструктуры. Источники сообщили, что контролируемый "Роснефтью" нефтеперерабатывающий завод, экспортирующий большую часть своей продукции, прекратил переработку на следующий день из-за повреждения портовой инфраструктуры.

Этот НПЗ не раз становился целью беспилотников. Он преимущественно поставляет продукцию в Китай, Малайзию, Сингапур и Турцию. Его мощность – 240 тыс. баррелей нефти в сутки. Завод производит лигроин, газойль и дизельное топливо.

Reuters отмечает, что Украина уже несколько месяцев наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, нефтебазам и трубопроводам, чтобы уменьшить доходы РФ от экспорта нефти и нефтепродуктов, а также вызвать дефицит топлива на внутреннем российском рынке.

Напомним, в ночь на 2 ноября в Туапсе произошли взрывы. В Генштабе ВСУ сообщили, что при атаке украинских дронов поражена нефтеналивная инфраструктура морского торгового порта федерального значения, расположенного на побережье Черного моря в бухте Туапсе.

Спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что удар по нефтетерминалу в Туапсе будет иметь долгосрочные последствия для России. В частности, удар по терминалу привел к сбоям в технологических процессах, связанных с отгрузкой топлива.