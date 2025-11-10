- Дата публикации
Категория
Мир
Порт в Туапсе был атакован морскими дронами: что поражено (видео)
Во время атаки на порт в Туапсе мог быть поврежден российский военный корабль. Очевидцы сняли атаку на видео.
Морские дроны в ночь на 10 ноября атаковали российский город Туапсе на побережье Черного моря. Вероятно, есть попадание в один из российских военных кораблей.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
Жители Туапсе ночью заявляли о взрывах в городе. В то же время там почти восемь часов длился режим беспилотной опасности.
Телеграм-каналы опубликовали видео атаки на Туапсе от очевидцев. На нем слышны звуки взрывов. По данным Dnipro Osint, морской дрон попал в районе причала 167. По предварительным данным, произошло попадание в один из российских военных кораблей.
Власти последствия атаки не комментировали. Минобороны России заявляло о семи сбитых беспилотниках над акваторией Черного моря.
«В Туапсе ночью подгорело в порту. Доброе утро», — написал в Сети руководитель украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
Напомним, в ночь на 2 ноября Силы обороны Украины нанесли точный удар по морскому нефтяному терминалу компании «Роснефть» в Туапсе.
Впоследствии стало известно, что порт в Туапсе остановил экспорт нефтепродуктов после атаки украинских дронов 2 ноября. В результате атаки, которая также привела к повреждению портовой инфраструктуры, была прекращена переработка нефти на НПЗ. Этот завод является ключевым поставщиком продукции в Китай, Турцию и страны Азии.