Портал в ад: в Якутии масштабные лесные пожары более 100 тысяч гектаров территории

Причиной пожаров стали молнии.
В российской Якутии бушуют масштабные лесные пожары.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 1 июля.
Огнем охвачена площадь в более 100 тысяч гектаров. В регионе ввели высокий класс пожарной опасности. Местным жителям запретили приближаться к лесам. Кроме того, пламя вплотную подступило к трассе "Колыма", а потому движение регионом существенно затруднен.
Причиной пожаров стали молнии. Также из-за жары и ветра огонь быстро распространяется.
Ранее сообщалось, что в России не утихают лесные пожары: сгорели более 60 тысяч гектаров насаждений и здания.