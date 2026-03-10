Портников объяснил, как украинский опыт поможет остановить Иран: подробности

Виталий Портников

Боевые действия на Ближнем Востоке показали, что теория войны существенно отличается от ее практики. Соединенные Штаты, разработав детальный план воздушной атаки по уничтожению военного потенциала Ирана, неожиданно столкнулись с проблемой, которая уже более четырех лет является ежедневной реальностью для Украины — массированным использованием дешевых беспилотников типа «Шахед».

Об этом на своей странице в Facebook написал политический обозреватель и публицист Виталий Портников.

По мнению аналитика, в первые дни вооруженного противостояния Вашингтон попал в безопасное и финансовое ловушку, тратя миллионы долларов на сбивание иранских дронов дорогими ракетами. Портников напоминает, что сотрудничество Тегерана с Москвой никогда не ограничивалось исключительно финансовыми интересами.

«Иранцы поставляют беспилотники россиянам не просто так и даже не ради денег. Украина оказалась для Ирана настоящим полигоном для отработки грядущих войн на Ближнем Востоке. Иранцы помогали своему союзнику в Кремле — и в то же время учились сами», — подчеркивает эксперт.

Тот факт, что противники Ирана оказались не готовы к такой тактике, подтверждается официальным обращением США в Украину с просьбой оказать практическую помощь в борьбе с беспилотниками.

Бесценный опыт ВСУ против «оси зла»

Как утверждает Портников, годы полномасштабной русско-украинской войны стали бесценным опытом для обеих сторон. Однако Россия, сегодня отрабатывающая современную войну, играет за команду авторитарных режимов — поддерживая Иран, Северную Корею и сотрудничая с Китаем. Москва заинтересована в глобальной дестабилизации и будет помогать Тегерану избивать по американским целям.

В таких условиях цивилизованный мир может полагаться исключительно на опыт Вооруженных сил Украины.

Украинская армия эти четыре года не просто училась современной войне и создавала современную войну. Она еще и отрабатывала опыт противостояния меньшему противнику большему. Именно украинцы могут объяснить, как от Ирана защищаться и как вынудить его режим отказаться от агрессивных действий», — отмечает Портников.

Риски для Украины и конец иллюзий Трампа

Эскалация на Ближнем Востоке несет прямые угрозы и Украине. Во-первых, рост мировых цен на нефть обеспечит Кремль новыми нефтедолларами. Во-вторых, использование систем Patriot против дешевых дронов неизбежно приведет к глобальному дефициту ракет-перехватчиков в ближайшие недели.

Однако этот кризис открывает «окно возможностей» для геополитического прозрения Вашингтона. По мнению Портникова, новой администрации Белого дома придется кардинально пересмотреть свою стратегию.

Рано или поздно администрации президента Трампа придется согласиться с простым выводом: без украинского опыта невозможно добиться безопасности американских военных объектов на Ближнем Востоке и вообще осознать логику современной войны. А это означает необходимость помочь Украине отбиться от российской агрессии, а не питать опасные иллюзии по пониманию с Путиным», — подытожил Портников.

Война на Ближнем Востоке — последние новости

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке может сказаться на военном сотрудничестве между Россией и Ираном. По его словам, нынешняя ситуация фактически усложняет полноценное взаимодействие двух стран в сфере ракетных технологий и оборонной промышленности.

В то же время Стубб отметил, что переключение глобального внимания на конфликт на Ближнем Востоке может открыть дополнительные дипломатические возможности для Украины. Однако он предостерег, что рост мировых цен на нефть потенциально играет в пользу России, ведь дополнительный доход от энергоресурсов может пойти на финансирование войны.

К слову, Украина будет учить страны Персидского залива сбивать иранские дроны. Первая группа украинских экспертов и военных отправилась туда уже в понедельник, 9 марта.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о переговорах с лидерами Катара, Эмиратов, Бахрейна по передаче им опыта борьбы с иранскими дронами «Шахед».