Портников объяснил, почему Путин не отважится на общую мобилизацию

Объявление всеобщей мобилизации в России может привести к серьезной напряженности внутри армии и создать масштабные проблемы для экономики РФ.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал журналист Виталий Портников.

По его словам, пока нет оснований полагать, что диктатор Путин решится на всеобщую мобилизацию.

«Я не вижу никаких оснований полагать, что в тех социальных условиях, в которых находится Россия, Путин решит провести всеобщую мобилизацию», — отметил Портников.

Он пояснил, что подобная мобилизация будет означать резкое падение качества российской армии.

«Что такое всеобщая мобилизация? Это значит, что на фронт вместо людей, мотивированных деньгами, пойдут те, кто вообще ничем не мотивирован», — сказал журналист.

Портников сравнил ситуацию украинских и российских мобилизованных.

«Украинский мобилизованный — когда человек попадает в армию, и, в принципе, прекрасно понимает, чем это войско занимается — защищает Родину», — подчеркнул он.

В то же время, по словам журналиста, у русских нет четкого понимания, ради чего воюют.

«А что думает российский мобилизованный, который вне контрактов, которого схватили в квартире где-нибудь в Хамовниках или в спальном районе Ярославля и увезли в военкомат? Ради чего его туда привезли? — отметил Портников.

Он также добавил, что российское общество отдает себе отчет в лживости официальной пропаганды.

«Не надо оглушать российское общество, россияне прекрасно знают, что они врут», — сказал журналист.

По словам Портникова, россияне готовы мириться с этой ложью только до тех пор, пока это не касается их лично.

«Но самим умирать за выдуманное величие им совершенно не интересно», — подчеркнул он.

Журналист также обратил внимание на экономические опасности для РФ.

«Большое количество мобилизованных мужчин в возрасте где-то с 21 по 55 лет или с 24 лет, надо посмотреть, конечно, создаст серьезные проблемы для российской экономики, которая и так не в очень хорошем состоянии», — пояснил Портников.

По его мнению, Кремль также опасается последствий возвращения большого количества военных после завершения войны.

«Мы с вами все время обсуждаем, что будет делать Путин с миллионной армией, которая вернется после войны. А что будет он делать с двухмиллионной армией, которая вернется после войны, в которой еще половина не получала денег? — заявил журналист.

Он подчеркнул, что общая мобилизация фактически создаст в РФ две армии.

«Одна — армия контрактников с большими деньгами, а вторая — армия людей, у которых денег не будет. Это создает серьезную напряженность в зоне боевых действий», — сказал Портников.

По его мнению, именно поэтому российское руководство вряд ли пойдет на такой шаг.

Кроме того, журналист добавил, что объявление общей мобилизации может снова спровоцировать массовый побег граждан РФ за границу, как это уже было после объявления частичной мобилизации.

