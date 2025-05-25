Портников объяснил, почему Республиканской партии США больше не существует

Дональд Трамп / © Associated Press

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Республиканская партия США как политическая сила фактически прекратила существование, а ее члены боятся Дональда Трампа, от которого зависит их будущее.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо заявил журналист Виталий Портников.

Он напомнил, что когда Трампа впервые избрали президентом, он был вынужден считаться с этой Республиканской партией.

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«Там были разные тяжеловесы, которые ему говорили: „Так невозможно“. Маккейн там, влияние семьи Бушей, кого угодно, избиратели разные, которые поддерживали всех этих людей. А потом после его поражения оказалось, что республиканский избиратель поддерживает его, а не их. Его мировоззрение, его личность. Это не республиканский избиратель, возможно, это республиканский избиратель просто уже не знает, за кого ему голосовать», — отметил Портников.

По его мнению, это электорат новой ультраправой политической силы, способный массово влиять на результаты выборов.

«И если Трамп говорит: „Не голосуйте вот за кого-то там, за Лиз Чейни“, они и не голосуют. Если ты (республиканец. — ред.) думаешь о том, что тебе нужно еще раз пройти выборы — ты слова не скажешь (Трампу. — ред.)», — подчеркнул журналист.

Он скептически оценивает анонсированные санкции, которые республиканцы планируют ввести против Китая или Индии.

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«Мы говорим о том, что они там какие-то санкции будут введены. Во-первых, это абсолютно идиотские санкции, потому что никаких 500% для Китая и Индии не будет. Это же однажды было, он уже раз отменял. Какая разница — 500% или 260, если вы отменяете их», — сказал Портников.

По его словам, санкции вообще не выйдут на голосование в Конгрессе без согласования Трампа.

А Майк Джонсон ничего из себя не представляет. Он просто функция. Этакая кукла на руке Трампа. Они все с амбициями на будущее, неизвестно, будет ли у них будущее, а они ради этого грядущего горла перегрызут друг другу. А Трампа они боятся, потому что от него зависит их будущее. Не будет поддержки Трампа — не будет у них политического будущего. Значит, Республиканская партия Соединенных Штатов прекратила свое существование. Я не знаю, возникнет ли она снова», — заявил он.

Портников напомнил, что сомнения в стабильности республиканцев у него возникли еще во время первой кампании Трампа.

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«И я вот думаю, за счет чего они могут победить, потому что классический республиканский избиратель — он уже не составляет большинства. Гений Трампа политический — он нашел неклассического избирателя. Что за Трампа голосуют очень многие люди, которые никогда, но раньше, возможно, не голосовали так за республиканцев. Из разных там меньшинств национальных голосуют эти части темнокожего населения, латиноамериканского, страдающие потом больше всего из-за его решения. Но они могут этого не замечать. Страдают ли они, потому что тогда должны сказать себе: „Мы идиоты, идиоты, идиоты“. А люди такого не говорят. Они считают, что идиот — кто-то другой. Так что в этом огромная проблема, если серьезно», — подытожил Портников.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп готов поддерживать российского диктатора Путина столько, сколько потребуется.

Мы ранее сообщали, что в Вашингтоне 14 июня состоится масштабный военный парад по случаю 250-летия армии США. 6,7 тысячи солдат, десятки танков, боевых машин и самолетов пройдут и пролетят по центральной части столицы, все это действо завершится вручением флага президенту Дональду Трампу на его 79-й день рождения.