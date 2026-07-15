Портников раскрыл главную «красную линию» Путина

Диктатор Путин / © Associated Press

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Несмотря на авторитарный характер российского режима, Путин до сих пор избегает объявления новой всеобщей мобилизации из-за опасений непредсказуемой реакции общества.

Об этом в эфире Эспрессо заявил журналист Виталий Портников.

По его словам, в отличие от демократических лидеров, вынужденных учитывать общественное мнение, глава Кремля практически не зависит от избирателей и может принимать почти любые решения. Однако даже у него есть собственные красные линии.

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«Есть решения, на которые еще не готов пойти даже Путин. В первую очередь, это общая мобилизация», — отметил Портников.

Журналист подчеркнул, что история России неоднократно доказывала, что внешне стабильная политическая система может стремительно утратить контроль над ситуацией.

«В России все тихо-тихо, а потом вдруг — бах! Нет никаких прогнозов или предупреждений, но достаточно нескольких событий, и власти могут посыпаться», — сказал он.

В качестве примера Портников привел мятеж главаря ППК «Вагнер» Евгения Пригожина, который, по его словам, продемонстрировал, насколько быстро могут меняться настроения в российском обществе.

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«Мы не знаем, что было бы, если бы Пригожин дошел до Москвы. Вполне возможно, что его бы уже встречали как новую власть», — предположил журналист.

По его мнению, именно из-за риска внутренней дестабилизации Кремль осторожно относится к шагам, которые могут вызвать массовое недовольство.

«В таком атомизированном обществе может произойти что угодно. Поэтому Путин не спешит принимать решения, которые могут стать детонатором внутреннего кризиса», — подытожил Портников.

Ранее сообщалось, что журналист Виталий Портников заявил, что Путин не рассчитывает на скорое завершение войны против Украины, а делает ставку на длительное истощение Украины и ожидает политических изменений как в Киеве, так и в западных странах.

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Мы ранее информировали, что российский генерал признал, что Кремль преувеличивает успех своей армии на поле боя. Москва стремится создать ложное представление о ее значительном продвижении.

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