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Портников раскрыл главную «красную линию» Путина
Диктатор Путин опасается некоторых решений, потому что они могут дестабилизировать ситуацию внутри РФ.
Несмотря на авторитарный характер российского режима, Путин до сих пор избегает объявления новой всеобщей мобилизации из-за опасений непредсказуемой реакции общества.
Об этом в эфире Эспрессо заявил журналист Виталий Портников.
По его словам, в отличие от демократических лидеров, вынужденных учитывать общественное мнение, глава Кремля практически не зависит от избирателей и может принимать почти любые решения. Однако даже у него есть собственные красные линии.
«Есть решения, на которые еще не готов пойти даже Путин. В первую очередь, это общая мобилизация», — отметил Портников.
Журналист подчеркнул, что история России неоднократно доказывала, что внешне стабильная политическая система может стремительно утратить контроль над ситуацией.
«В России все тихо-тихо, а потом вдруг — бах! Нет никаких прогнозов или предупреждений, но достаточно нескольких событий, и власти могут посыпаться», — сказал он.
В качестве примера Портников привел мятеж главаря ППК «Вагнер» Евгения Пригожина, который, по его словам, продемонстрировал, насколько быстро могут меняться настроения в российском обществе.
«Мы не знаем, что было бы, если бы Пригожин дошел до Москвы. Вполне возможно, что его бы уже встречали как новую власть», — предположил журналист.
По его мнению, именно из-за риска внутренней дестабилизации Кремль осторожно относится к шагам, которые могут вызвать массовое недовольство.
«В таком атомизированном обществе может произойти что угодно. Поэтому Путин не спешит принимать решения, которые могут стать детонатором внутреннего кризиса», — подытожил Портников.
Ранее сообщалось, что журналист Виталий Портников заявил, что Путин не рассчитывает на скорое завершение войны против Украины, а делает ставку на длительное истощение Украины и ожидает политических изменений как в Киеве, так и в западных странах.
Мы ранее информировали, что российский генерал признал, что Кремль преувеличивает успех своей армии на поле боя. Москва стремится создать ложное представление о ее значительном продвижении.